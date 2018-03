A 2018-as Forma-1-es idény előtt a Red Bull Racing-csapat új technikai igazgatót nevezett ki a Pierre Wache személyében. Az alakulathoz 2013-ban érkezett francia szakember eddig a teljesítményért felelős főmérnöki pozíciót töltötte be.

A Red Bullnál továbbra is Adrian Newey lesz a legfőbb technikai főnök (műszaki vezérigazgató), de ő az F1 mellett az Aston Martinnal közös projektre is koncentrál, a vezető mérnök Rob Marshall, az aerodinamikai főnök Dan Fallows és az autóért felelős főmérnök Paul Monaghan is marad a helyén.

Wache a gumigyártó Michelinnél kezdte az autósportos karrierjét, majd a francia cég F1-ből való kiszállását követően a Sauberhez csatlakozott, onnan érkezett a Red Bullhoz.

“Tisztában vagyok vele, mit jelent ez a beosztás, és milyen rizikóval jár. Azt nem mondom, hogy ijesztő, de tudom, hogy eredményeket várnak el – én pedig szeretném megmutatni, hogy tudom is hozni őket” – mondta a francia L’Equipe-nek az előléptetésről.

“Nem fogok mindent megváltoztatni, de szükségszerűen másképp dolgozom majd. Adrian inkább az aerodinamikai oldallal foglalkozott, az én asztalom pedig inkább az, hogyan juttassuk el a teljesítményt az aszfaltig” – tette hozzá.