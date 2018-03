A délelőtt Lewis Hamilton és a Force Indiá-s Esteban Ocon is igen jó időt villantott – bár Ricciardo azokat is lenyomta volna –, ám mindketten a pálya levágásával érték el az eredményt, így törölték azokat. A négyszeres világbajnok Mercedes-pilóta így a második leggyorsabb lett szerdán, míg a harmadik legjobb idő csapattársának, a délután vezető Valtteri Bottasnak jutott.

A Ferrarinál mára eredetileg Kimi Räikkönen volt beosztva, ám a finn reggel rosszul érezte magát, így Sebastian Vettelt ültették az autóba. Sem ő, sem a délutánra vezetésre kész veterán nem erőltette az időket, a német a 4., a finn csak a 9. eredménnyel szerepelt.

Érdekesen alakult a motorszállítót cserélt McLaren és Toro Rosso “küzdelme”, amit ma (is) a Hondát használó “kis Red Bull” nyert meg, Brendon Hartley Fernando Alonso előtt zárt.

A McLaren újabb rossz, vagy legalábbis felemás napot könyvelhetett el, ugyanis a keddi 38 körhöz ma csak 57-et tettek hozzá, ugyanis délelőtt olajszivárgás miatt 47 kör után a pályán állt le az MCL33-as, a csapat a Renault-motor cseréjére kényszerült, így Alonso csak a nap végén futott újabb tíz kört. Hat tesztnap után a McLaren áll az utolsó helyen a megtett táv tekintetében.

It was a productive morning for Fernando Alonso, until this stoppage 47 laps on the board before an oil leak spoiled the fun 😫 Can they turn it around this afternoon?#F1 #F1Testing pic.twitter.com/FuJzfr7VjO — Formula 1 (@F1) March 7, 2018

A Renault és a Williams ma is mindkét versenyzőjét pályára küldte, míg az Alfa Romeo Sauber újonca, Charles Leclerc a nap végén játszott főszerepet, amikor a kicsúszása miatt nem sokkal a hivatalos zárás előtt előkerült a piros zászló, idő előtt véget vetve a munkának.

🔴 RED FLAG 🔴 Leclerc spins off into the gravel just as the sixth day of testing comes to an end#F1 #F1Testing pic.twitter.com/QpOp946jZh — Formula 1 (@F1) March 7, 2018

Rajtszimuláció a nap végén