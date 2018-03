Fernando Alonso a három siralmas hondás idény ellenére 2017 végén úgy döntött, hosszabbít a McLarennel – igaz, értelmes alternatíva nem is volt –, azt remélve, hogy a Renault-motorral versenyképes lesz a csapat, az F1 mellett pedig foglalkozhat a más kategóriákban való versenyzéssel, ahogy idén részt is vesz majd a WEC-idényben a Toyota színeiben.

Az eddigi tesztek alapján ugyanakkor kérdéses, hogy tényleg javul-e a McLaren, és ha nem, vajon meddig tart még a kétszeres világbajnok türelme. Amikor a McLaren-vezért arról kérdezték, van-e valami kiugrási záradék Alonso szerződésében, Zak Brown azt hangsúlyozta, hogy nagyon sokáig szeretnének még együtt dolgozni vele, akár az F1 után, azon kívül is.

“Hosszú távú szerződésünk van Fernandóval, de részletekbe nem megyek ezzel kapcsolatban” – mondta a cégvezér.

“Nagyon jól érzi magát a McLarennél, őszintén szólva sosem láttam még annyira boldognak az autóversenyzés terén, mint itt és most. Hosszú távú közös terveink vannak. Nyilvánvaló, hogy szeretne más kategóriákban is versenyezni, én pedig azt remélem, hogy a McLarennél fejezi majd be a pályafutását, és itt nem csak az F1-re gondolok. Amíg csak szeretne vezetni, a McLarennél szeretnénk őt versenyeztetni” – utalt arra Brown, hogy más projektekben is támogathatják, esetleg akár saját Le Mans-i programot is indíthatnak később.