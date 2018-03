Szürke, ködös, nyirkos reggel virradt a barcelonai Forma-1-es pályára csütörtökön, de a szépen lassan 10 fok fölé kúszó hőmérséklet, a lassanként száradó aszfalt lehetővé tette, hogy a szerdai “téli szünet” után értelmes munka folyjon. A nap első négy órájában a mclarenes Stoffel Vandoorne volt a legszorgalmasabb, a legjobb időt pedig a mercedeses Valtteri Bottas futotta. (Ebédszünet nincs, így azóta a renault-s Nico Hülkenberg már javított.)

Marcus Ericcson a kavicságyba tette az Alfa Romeo Saubert – lásd alább a videón – , de később folytatni tudta.

