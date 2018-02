A Forma-1-es csapatok a 100 km-es filmezési keretet kihasználva igyekeznek még a jövő héten induló tesztelés előtt letudni 2018-as autóik shakedownját, bejárató-rendszerellenőrző futását, így tesz ma a Haas és a McLaren is.

Az amerikai csapat még a múlt héten, elsőként mutatta meg idei modelljét, a VF18-ast, amely ma Barcelonában, Romain Grosjean kezei között rója a köröket, míg a ma leleplezett McLaren MCL33-ast a navarrai versenypályán terelgeti Fernando Alonso.

Blasting by on another lap at @Circuitcat_eng . @RGrosjean doing the business in the new #VF18 . #FilmingDay #HaasF1 #F1 pic.twitter.com/p6vHRIN40I

Fernando fires up and heads down the pitlane. A proud moment for the team as our #MCL33 lays rubber for the first time. #BeBrave 🔊 pic.twitter.com/FwOnnGeDMw

— McLaren (@McLarenF1) February 23, 2018