A Haas mindenkit, a holnap következő Williamst is megelőzve mutatta be autóját, a Ferrari-motorral hajtott VF-18-ast. Az F1-ben harmadik évét kezdő amerikai csapat idei modelljét a már tavalyi is alkalmazott pilóták, Romain Grosjean és Kevin Magnussen vezetik majd.

Az autón maradt a 2016-os bemutatkozás óta sokat variált, de alapvetően változatlan szürke-fekete-fehér-piros festés, és ahogy ilyenkor természetes a kasztni, az aerdinamikai elemek is minimalisták. A VF-18-ason ott van az idei évtől kötelező fejvédő keret, az ún. glória is, de a fekete festés és a felvétel fényviszonyai alapvetően elég jól rejtik – persze a pályán feltűnőbb lesz majd.