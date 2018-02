Három év hondás szenvedés után a McLaren idén a Renault erőforrásaival folytatja, a csapat természetesen szeretne a mezőny hátsó feléből előrébb kapaszkodni. Ezt a ma reggel bemutatott új autóval, a papajanarancs-kék színűre festett MCL33-assal szeretnék megvalósítani.

Az elmúlt három évet végigküszködő Fernando Alonso igen óvatosan beszélt a leleplezés alkalmából:

“Az új autót látva rettentően izgatott, ugyanakkor tartózkodó is vagyok. Tudom, hogy milyen fontos ez az autó a csapat számára, csak azt remélem, hogy képes is lesz hozni, amit várunk tőle. Ha képesek leszünk továbbfejleszteni a tavalyi kasztni erősségeit és sikerül azt jól összeházasítanunk a javított Renault-motorral, akkor előrébb léphetünk. Az autó egyértelműen átgondoltnak és tisztának tűnik, az új színek pedig nagyon tetszenek, vonzzák a szemet. Most már csak szeretnék végre beleülni!”

Alonso idén a Forma-1-es szereplés mellett a hosszútávú világbajnokság (WEC) összes idei futamán is részt vesz a Toyota színeiben, a fő cél a Le Mans-i 24 órás megnyerése.