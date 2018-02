Folytatódik a McLaren szponzorszerző hadjárata, ezúttal a brazil olajóriás Petrobrasszal írt alá technológiai megállapodást a csapat. Korábban úgy nézett ki, hogy a wokingiak hosszú távú üzemanyag- és kenőolaj-beszállítója a BP lesz, amelyre tavaly váltott az alakulat, de végül a Petrobras lett a befutó.

Részleteket későbbre ígért a McLaren, de annyi biztos, hogy több évre szóló együttműködésről van szó. A McLaren vezére, Zak Brown a Twitteren lenyűgözőnek nevezte a Petrobrasszal kötött szerződést.

A Petrobras sokáig a Williams partnere volt, amely 2014-2017 között Felipe Massával versenyzett. A Petrobras 2009 és 2015 között a Brazil Nagydíj névadó szponzora is volt.

Úgy tudni, hogy a Petrobras-féle szerződés csak 2019-ben lép hatályba, a megállapodásnak nem része brazil pilóta szerepeltetése. A két fél közösen fejleszt üzemanyagot a következő idényre.

McLaren and @Petrobras have agreed a long-term technology partnership in Formula 1. More details will follow later today. pic.twitter.com/bt404kv4Hf

— McLaren (@McLarenF1) 20 February 2018