Például, hogy gyerekzsúrokba járjon. Rosberg szerint a gyerekek szülinapi partijain a legnehezebb dolog, hogy egyszer véget érjen a tánc.

at kids birthday parties stop dance seems to be the big thing 😄 pic.twitter.com/YZcbzcML8O

— Nico Rosberg (@nico_rosberg) 19 February 2018