Bár a Renault autóbemutatója csak holnap következik, Nico Hülkenberg már most mutatott valami újdonságot: a csapat német pilótája egy instagramos élő bejelentkezés során megmutatta idei sisakfestését, íme:

EXCLUSIVE: Nico just revealed his 2018 helmet on instagram live! I absolutely love it. 🤩 #NicoHulkenberg #F1 pic.twitter.com/MwgUDwNSh0

— tara. ✨ (@theycallmetara) February 19, 2018