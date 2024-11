Lewis Hamilton 2013-ban csatlakozott a Mercedes F1-es csapatához, ahol számtalan győzelmet, összesen hat világbajnoki címet szerzett, és ahol az alakulat partnere, a svájci luxusóragyártó, a IWC Schaffhausen is támogatta őt.

Mivel az angol 2025-től már a Ferrari versenyzője lesz, a kapcsolat hamarosan véget ér, talán ezért is, amolyan búcsúajándékként különleges programot szervezett Hamiltonnak az IWC.

Az óragyártó egy egynapos, az űrhajóskiképzések részét képező repülési tréningre vitte el a versenyzőt, aki korábban is érdeklődött már az űrrepülés iránt, korábban például a NASA egyik képzési helyén is járt.

Az IWC Schaffhausen a SpaceX Polaris-programjában dolgozó instruktor-pilótát, John “Slick” Baumot kereste meg ehhez, Hamilton a szakember mellett tapasztalhatta meg, milyen repülési tréningen vesznek részt az űrhajósjelöltek.

Bár a rakétás „kilövésekkor” tapasztalható hatások egyszerűen nem szimulálhatók tökéletesen, az űrhajósok képzésének a kezdetektől fogva része volt a sugárhajtású repülőkben való felkészülés, hiszen ott ha nem is ugyanolyan, de nagy nehézségi erők lépnek fel. Hamilton a pilóta társaságában egy L-39 Albatros géppel kapott ízelítőt ebből – a repülés előtt persze műszaki eligazítást is kapott, valamint a repülőt is együtt vizsgálták át.

Kattints a képre, galéria nyílik!

Űrhajóskiképzést kapott az F1-sztár 1 /8 Kép: IWC Schaffhausen Kép: IWC Schaffhausen Fotó megosztása: 2 /8 Kép: IWC Schaffhausen Kép: IWC Schaffhausen Fotó megosztása: 3 /8 Kép: IWC Schaffhausen Kép: IWC Schaffhausen Fotó megosztása: 5 /8 Kép: IWC Schaffhausen Kép: IWC Schaffhausen Fotó megosztása: 6 /8 Kép: IWC Schaffhausen Kép: IWC Schaffhausen Fotó megosztása: 7 /8 Kép: IWC Schaffhausen Kép: IWC Schaffhausen Fotó megosztása: Fotó megosztása:

A nagyjából egyórás repülés során Baum és Hamilton számos manővert hajtott végre a levegőben, a versenyautó volánjánál komoly erőhatásokhoz szokott világbajnok 7,5 g-s nehézkedést, valamint megfelelő pályájú zuhanás közben a kvázisúlytalanságot is átélt.

„Lewisszal ugyanazt a tréningprogramot végeztük el, amellyel az Inspiration 4 és Polaris Dawn legénységét is felkészítettük. Lenyűgöző képességekről tett tanúbizonyságot a sugárhajtású gép irányítása terén, bizonyította, hogy bármit képes vezeti, legyen szó nagy teljesítményű versenyautóról vagy repülőgépről” – méltatta Hamiltont az instruktor.

Videón a tréningnap

a videó a hirdetés után indul

Az F1-es sztár a repülés során egy, kimondottan a tréninghez készített versenyoverallt viselt, amelyet a hétvégi Katari Nagydíjon is magára ölt majd, és persze az IWC karórája sem maradhatott el: a versenyző csuklóján a Pilot’s Watch Performance Chronograph 41 Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team modell volt.

A tréningen vendégként a fiatalok természettudományos-műszaki oktatását segítő Dibia DREAM nonprofit szervezet „védencei” is ott voltak, a nap során számos, az űrrepüléshez kapcsolódó feladattal tölthették az időt, majd magával Hamiltonnal is találkozhattak.