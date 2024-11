Közeleg a tél, közeleg a síszezon, melyre a Porsche is reagál. A stuttgarti sportkocsigyártó a sportszereiről, többek között sífelszereléseiről is ismert osztrák-amerikai HEAD-del fogott össze, hogy prémiumkollekciót kínálhasson a 2025-25-ös havas kalandokhoz.

A gyűjtemény két részre bontható, a szó szoros értelmében vett sporteszközökre, valamint a ruházatra, azonban közös bennük, hogy a dizájnban visszaköszönnek az idén bemutatásának 50. évfordulóját ünneplő Porsche 911 klasszikussá vált jegyei.

Sílécekből három változatot érhet el, aki porschés terméket szeretne: a 7 Series kimondottan a sportos, dinamikus haladásra, a legjobb teljesítményre kihegyezett modell a gyakorlott síelőknek, a Series 8 az általános, „teljes hegyre” való lécek neve, míg a Series W kimondottan a nők alkatát és testméretét szem előtt tartva tervezett, kisebb modell.

PR GW 13 néven érhetők el az előre és hátrafelé esésnél is a lábakat óvó kötések, de készült karbonszálas anyagból gyártott Porsche-síbot is, a szállításhoz pedig brandelt táska is akad.

A fej védelméről a Porsche HEAD Rev MIPS sisak, a szemekéről pedig vagy a sisakba integrált, vagy a külön felvehető, „5K”-s, fényre sötétedő lencsék gondoskodnak.

A sípályán persze a megfelelő öltözék is fontos, és ezekben sincs hiány – ráadásul a stílusra is nagy hangsúlyt fektettek, hiszen ahogy a léceken, a nadrágon, a pulóveren, az aláöltözeten és a dzsekin is feltűnik a Porsche 911 Turbo ikonikus skótkockás mintája – igaz, csak a női darabok esetében, a férfiaknak valamiért csak sárga dekorszínnel díszített, „technikai” jellegű modellek jutnak.