A sportkocsijairól híres stuttgarti gyártó az évek során szívesen kirándult más területekre is, párszor a havas lejtőkre is kimerészkedtek.

Korábban írtunk már a Ferdinand Porsche és családtagjai által személyesen is tesztelt, versenyautó-hulladékból készült szánkóról, most pedig egy annál sokkal összetettebb, komolyabb hójárót mutatunk.

A Porsche 212-es, még pontosabban az Arova-Porsche 212-es egy síbob volt. A hójáró eszközt még a 19. század végén találták fel, a 20. század közepén, az 1950-es, ’60-as években pedig olyan népszerű volt, hogy nemzetközi versenyeket is rendeztek velük, még saját világszövetsége is volt a sportágnak. A sítalpakon sikló, de kormánnyal irányítható eszközök modern leszármazottai elképesztő, 150 km/órát megközelítő, sőt meghaladó tempóra is képesek a lejtőkön.

Ferdinand Porsche személyesen tervezte meg a Porsche saját síbobját, melyet aztán az erre specializálódott gyártó, az Arova készített el 1970-ben. A 14 kg-os, 68,6 cm magas, 50,8 cm széles, 216 cm hosszú eszköz a talpak, a kormány behajtásával kompakt kis csomaggá vált, hogy elférjen egy 911-es csomagterében. Menetkészen az alumíniumból és polifoamból készült testen elöl és hátul is Suspa lengéscsillapítók biztosították a minél jobb „útfekvést”.

Kattints a képre, galéria nyílik!

Kerekek nélkül száguld ez a veterán Porsche 1 /8 Fotó: Corey Escobar/RM Sotheby's Fotó: Corey Escobar/RM Sotheby's Fotó megosztása: 2 /8 Fotó: Corey Escobar/RM Sotheby's Fotó: Corey Escobar/RM Sotheby's Fotó megosztása: 3 /8 Fotó: Corey Escobar/RM Sotheby's Fotó: Corey Escobar/RM Sotheby's Fotó megosztása: 5 /8 Fotó: Corey Escobar/RM Sotheby's Fotó: Corey Escobar/RM Sotheby's Fotó megosztása: 6 /8 Fotó: Corey Escobar/RM Sotheby's Fotó: Corey Escobar/RM Sotheby's Fotó megosztása: 7 /8 Fotó: Corey Escobar/RM Sotheby's Fotó: Corey Escobar/RM Sotheby's Fotó megosztása: Fotó megosztása:

Az Arova-Porsche 212-esből annak idején néhány száz darab készült, jó fél évszázad után tehát a szép állapotú példányok már gyűjtői értéknek számítanak. Ilyen cikkünk tárgya is, melyet egy USA-beli, texasi eladó kínál árverésre az RM Sotheby’s szombaton zajló aukcióján. A 212-es leütési árát 6 és 8 ezer dollár (2-2,8 millió Ft) közé jósolják.