A Porsche idén ünnepli klasszikusa, a 911 Turbo piacra lépésének 50. évfordulóját, a különösen sportos stuttgarti modell jubileumának kapcsán jelent már meg modern különkiadás a modellből, hozzá tartozó, csak az autóhoz megvásárolható karóra, de még cipők is.

Az általános fél évszázados jubileum mellett egy konkrét példányra külön is koncentrál a Porsche: a legelső legyártott példányra, melyet annak idején Ferdinand Porsche lánya, a cég vezetésében is sokáig szerepet vállaló Louise Piëch kapott ajándékba.

Az ezüstszürke fényezést piros-kék skótkockás belsővel párosító autó ihlette a Turbo No. 1 kollekciót, melybe beletartozik a már említett sneakerek egyike, de készült sapka, táska, ing, póló is, most pedig napszemüveggel bővült a kínálat.

A skótkockás belsőt külsővé alakították az ünnep alkalmából – sajnos nem igazi autóról van szó, pusztán grafika az igen látványos geg.

Az új szemüvegeket – két modellről van szó – az olasz high-end specialista De Rigóval közösen készítette a Porsche Design. Az aviator stílusú Turbo No. 1 a már említett autó színeit használja: ezüstszürke titánkeret, a szárak végi rátétek és az orrtámaszok pirosak, a foncsorozott lencséken pedig visszaköszön a skótkockás minta. A Turbonite modell a Porsche Design klasszikusnak mondható, sokszögű keretét használja, sötétszürke, monokróm színvilága pedig a Turbo modellek monokróm emblémáit idézi.

Mindkét modell limitált kiadás, az autóhoz, karórához, cipőkhöz hasonlóan 1974-1974 példányban készülnek, példányonként 530 eurós, azaz bő 210 ezer forintos áron érhetők el.