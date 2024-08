Ahogy már a Vezessen is írtunk róla, a Porsche most ünnepli a 911 Turbo születésének 50. évfordulóját, a jubileum kapcsán pedig különleges kiadású modellt, valamint egy csakis azzal együtt megvásárolható, közel 5 millió forintos karórát is piacra dobnak.

Gondoltak azért a kevésbé pénzes rajongókra is, érkezik ugyanis az ünnepi cipőkollekció, szintén limitált példányszámokkal, de sokkal elérhetőbb árazással.

A Pumával együttműködésben elkészített 12 különböző modellt a fél évszázad során megjelent 12 különböző 911 Turbo ihlette. A színösszeállítások eltérőek, de mindegyikben közös a sarkon megjelenő Porsche-embléma, a spoiler formáját idéző bálnafarok-rátét, a talp hátsó részén a fénycsíkot imitáló piros betét, valamint oldalt a Puma-sávba nyomott Turbo felirat.

Két modell (nyitóképünkön) egy-egy egyedi autó előtt tiszteleg: az ezüstmetál felsőrészű, piros-kék kockás béléssel ellátott “Turbo No. 1” a Porsche alapító lánya, a cég irányításában évtizedekig részt vállaló Louise Piëch 70. születésnapjára készült példányt idézi, míg a “Turbo 930” Ferry Porsche 1976-os Turbójára rímelve tölgyzöldmetál külsőt és zöld skótkockás bélést kapott.

Mindegyik modell 911 párban készül, “Turbo No. 1” és “Turbo 930” augusztus 29-étől lesz kapható 169 eurós (66 500 Ft) áron, a további 10 változatot később, különböző piacokon (Ázsia-Óceánia, Egyesült Államok, Egyesült Királyság, Franciaország, Hollandia, Japán, Kanada, Lengyelország, Németország, Tajvan) vezetik majd be.

Kattints a képre, galéria nyílik!