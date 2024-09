Az 1974-es Párizsi Autószalonon mutatták be az első Porsche 911 Turbót, melynél a forgalmazás elindulásától opciós listáján szerepelt háromféle skótkockás kárpitozás, melyek 1976-tól már a „sima” 911-eseknél is elérhetővé váltak. De hogy került a skót minta a stuttgarti autókba?

A dolog a véletlenen múlt, a főtervező Anatole Lapin ugyanis aznap, amikor a kárpitokról döntöttek, épp skótkockás nadrágot vett fel, ez adta az ihletet. Miután a dizájncsapat eldöntötte, hogy ilyen kárpitot (is) szeretnének a 911 Turbóba, rögtön el is indult a megfelelő anyag keresése.

„Volt egy skót munkatársunk is a stábban, aki rögtön ajánlott is két, hagyományos tartangyártót a hazájából” – idézte fel a a Porschénél három évtizedig stylistként dolgozó Dorothea Müller-Goodwyn. „Sajnos ők nem tudtak volna megfelelően színtartó és kopássálló anyagot szállítani” , folytatta, hozzátéve, hogy aztán a weissachi üzemtől alig 50 kilométerre megtalálták a Berger textilgyártót, amely a mai napig szállítja a megfelelő skótkockás anyagokat.

A Skóciában a 16. századtól elterjed, eredetileg kizárólag az adott klán tagjai által viselt színes, összetett kockát minta a 20. századra a divat világát is meghódította, így viselt Lapine is ilyen nadrágot. Még pontosabban a brit hadsereg skót felföldi ezredének egyik zászlóalja, a „Black Watch” fekete-kék-zöld mintáját, ez is jelent meg az 1973-as Frankfurti Autószalonon bemutatott 911 RSR Turbo tanulmány ülésein.

Egy évvel később, amikor elkészült a legelső 911 Turbo, azaz a No. 1, a cég irányításában is aktívan részt vállaló, Louise Piëch már téglavörös borjúbőrrel kombinált, piros-kék-fekete McLaughlin-kockás (más néven MacLachlan) belterű autót kapott ajándékba, a trió harmadik tagja pedig a bézs-piros-kék-fehér-olajzöld Mackenzie lett.

A tartankárpitok ma is elérhetők a Porschénél, a 911 Turbo jubileuma alkalmából pedig már sneakeren, ruhadarbokon és napszemüvegen is megjelent a skótkockás minta, de – virtuálisan – még autón is megjelent.

