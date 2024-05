Hosszú évek várakozása után az utóbbi pár hónapban az utakra kerültek a Tesla Cybertruckjai.

Az acélkasztnis villany-pick-up nem tudott felérni az óriási hájphoz, sőt, a megjelenés óta folyamatosan érkeznek a hírek a különböző problémákról – rozsdásodás, illesztési, összeszerelési és műszaki hibák, mindenről hallhattunk már, mintha nem egészen kész terméket dobott volna a piacra a Tesla… (Olyannyira, hogy nemrég az összes eddigi forgalomba helyezett példányt vissza is hívták javításra.)

Bármennyire is kérdéses azonban a Cybertruck használati értéke, a(z amúgy szintén nem túl praktikus) retrofuturisztikus, szögletes formaterv, dizájnnyelv sokaknál nagyon betalált.

Az autó 2019-es leleplezése óta kismillió cybertruckos ihletésű termék jelent meg – a karórától a hómobilig, a víkendháztól a zsebkésig, a villanybringától a kiskanálig és a mobiltelefonig –, ezt pedig maga a Tesla is igyekszik kihasználni.

Az USA-ban az elmúlt hónapokban tombol a kulacs-/termoszmánia, előbb a Stanley ormótlan edényeiért őrült meg mindenki, most pedig épp más márkák hasonló termékei előzik az immár cikivé vált „eredetit”, és most a Tesla is beszállt a versenybe a CyberVessellel.

A nyolcszögletű hasábforma 20 unciányi (591 ml) folyadékot képes befogadni, a kupakon megjelenik a Cybertruck sziluettje. A kihajtható fogantyúval rendelkező termosz az autóra utaló szálcsiszolt acél és fekete változatban kapható, a gyártó állítása szerint tökéletesen illeszkedik a Cybertruck palacktartójába, de a márka más modelljeivel is kompatibilis.

A teslás kulacs meglepően mérsékelt áron, 50 dollárért (18 ezer Ft) az amerikai webshopban – minden bizonnyal jól fogy, ugyanis cikkünk írásakor épp kifogyott a készlet.