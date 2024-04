Mint arról korábban beszámoltunk, a Tesla Cybertruck újabb gyermekbetegségére derült fény, ami miatt napokra leállították a kiszállításokat az Egyesült Államokban. Elsősorban a közösségi médiában megjelent beszámolóknak köszönhetően derült ki, hogy a villany-pick-up hajlamos magától gyorsítani, ugyanis a gázpedál beragadását eredményezheti, ha lecsúszik annak az alumíniumborítása.

Bár továbbra is vizsgálják a hiba gyökerét, máris magyarázattal szolgált annak okáról a Tesla – írja az Autopian. Az amerikai közlekedésbiztonsági hivatalnak (NHTSA) azzal indokolták a meghibásodást, aminek következtében akár magától elszabadulhat a 3 tonnás, 845 lóerős Cybertruck, hogy egy nem jóváhagyott változtatás eredményeként maradék kenőanyag – ez esetben szappan – került a két réteg közé, holott azok összetartását kellene segítenie.

A Tesla ígérete szerint ügyfelei számára díjmenetesen cseréli ki a gázpedált, méghozzá úgy, hogy a jövőben ne fordulhasson annak ily módon történő beragadása. A portál ugyanakkor úgy tudja, hogy az amerikai gyártó egyáltalán nem gondolta túl a probléma megoldását: mindössze egyetlen szegeccsel rögzítette a pedálhoz a borítást, hogy az ne mozdulhasson el.

A Cybertruck ellenségei: madárpiszok, rozsda, autómosó

Annak ellenére, hogy több év várakozás után csak tavaly novemberben mutatkozott be a Cybertruck, egymást érik a problémák, botrányok. A Tesla legújabb modelljének vesszőfutása azzal kezdődött, hogy többek között a madárpiszokra is igencsak érzékeny a rendhagyó formájú karosszéria, amin a rozsda is egyhamar megjelenik.

Ugyanakkor lemosni is csak óvatosan szabad az elektromos pick-upot, mert annak hatására akár órákra használhatatlanná válhat az autó. A Tesla ráadásul a mosásból fakadó károkat nem javítja garanciálisan, ha a mosást megelőzően nem aktiválták az autómosó üzemmódot.