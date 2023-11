Lewis Hamilton még egyszeres világbajnokként, 2013-ban vásárolt magának egy Bombardier CL-600-as magánrepülőgépet 20 millió fontért (akkori árfolyamon 6,8, ma 8,8 milliárd Ft) mellyel „celebkorszakában” repkedett a futamok helyszíneire, valamint – többnyire USA-beli – zenész-, színész és egyéb sztárbarátaihoz. Az angol versenyző 2018-ban adta el a gépet, amikor ráébredt, hogy szeretne példát mutatni, ennek keretében pedig szénlábnyomát is csökkentenie kell.

Míg Hamilton immár nem éget kerozint hektoszámra, F1-es bajnoki utódja, a 2021 óta zsinórban harmadik címét is bezsebelő Red Bull-os Max Verstappen nagyon is.

A 26 éves holland még 2020-ban vásárolta meg a Virgin-vezér milliárdos Richard Branson korábbi repülőjét, a fentihez hasonló értékű Dassault Falcon 900EX-et pedig előszeretettel használja is.

Legalábbis ha hihetünk a sportelemző-podcaster Joe Pomplianónak, aki nemrég azt közölte, hogy a nyilvános repülési adatok alapján Verstappen gépe múlt héten, a Las Vegas-i és a szezonzáró Abu-dzabi Nagydíj között szűk 24 órán belül 14 484 km-t tett meg.

A repülő Las Vegasból indult el, a keleti parti Main államban szállt le tankolni, ahonnan az Atlanti-óceánt átszelve a holland fővárosban, Amszterdamban landolt, majd onnan Abu-dzabiba ment tovább.

Max Verstappen's private jet has put in some serious miles over the last few days.

• Las Vegas to Maine

• Maine to Amsterdam

• Amsterdam to Abu Dhabi

The $15 million private jet he purchased from Richard Branson in 2020 covered about 9,000 miles in 24 hours. pic.twitter.com/fLJGkfmcHX

— Joe Pompliano (@JoePompliano) November 21, 2023