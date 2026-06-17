Mostantól akár a Taycanban is úgy tehetünk, mintha sebességet váltanánk: ezzel a fejlesztéssel indítja a 2027-es modellévet a Porsche akkumulátoros elektromos szedánja.

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A kormányról aktiválható, új E-Shift funkcióval egy klasszikus belső égésű hajtáslánc illúzióját kelthetjük a Taycan fedélzetén.

A hajtást megszakító, finom rántással „kapcsoló” rendszerhez különleges hangzásvilág és virtuális fordulatszámmérő is tartozik. A kormánykerékre szerelt váltófülekkel nyolc „fokozat” közül választhatunk. A funkció a Taycan Turbo GT modellhez a szériafelszereltség része, a többi variánshoz külön rendelhető.

Alább meghallgathatod, milyen a váltás a váltó nélküli Porschéban:

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A Manthey-csomag ismerős a Porsche hagyományos hajtásláncú típusaiból, villanyautóhoz azonban most kínálják először. A szett aerodinamikai kiegészítőket, módosított futóművet és feljavított hajtásláncot tartalmat

A Weissach-csomagos Porsche Taycan Turbo GT modellváltozathoz elérhető kit tényleges teljesítmény-javulást hoz: egy ilyen modell a Nürburgringen 6 perc 55,533 mp alatt ment körbe.

A Manthey-csomag utólag is beépíthető, de az igazi újdonság, hogy immár közvetlenül gyártásból is kérhető.

Ha jobb köridő helyett nagyott hatótávolságra gyúrunk, a Porsche különösen csekély gördülési ellenállású nyári abroncsokat homologizált a Taycan hátsókerék-hajtású változataihoz. Így a nagyobb akkuval akár 700 kilométeres hatótávolság is elérhető – ez akár 20 kilométeres növekedést jelent.

Az újdonságok sorát olyan digitális frissítések zárják, mint a mesterséges intelligenciával támogatott, hangvezérelt digitális asszisztens, a kibővített tudású okostelefon-integráció, a navigációs rendszerbe integrált, optimalizált töltéstervező alkalmazás, a vezeték nélküli infotainmentszoftver-frissítés, valamint a mágneses gyűrűvel szerelt, 25W-os vezeték nélküli telefontöltő.