Mivel a héten várhatóan már 10-15 forinttal a védett árak (benzin: 595, gázolaj: 615 forint) alá csökken az üzemanyagok ára a hazai töltőállomásokon, a kormány a mai ülésén arról döntött, hogy kezdeményezi a vonatkozó jogszabályok megváltoztatását az Országgyűlésnél, vagyis a védett ár kivezetését – jelentette be Magyar Péter, aki már kedden is utalt erre.

A miniszterelnök szerint a kormány a jövedéki adó csökkentését fenntartja, ahogy a Mol is vállalta a csökkentett árrések megtartását. A védett áras rendszer kivezetésének pontos napja egyelőre nem ismert.

Magyar Péter szerint a védett ár intézményére havonta 50 milliárd forintot költöttek a magyar adófizetők.

Már most is van olyan kúthálózat, ahol védett ár alatt lehet tankolni: