Az önvezető taxik világa Európában még igencsak ismeretlen, nem úgy az Egyesült Államokban, ahol több cégcsoport járművei is szelik egyes városok utcáit. Küszöbön viszont a változás, a sofőr nélküli személyszállítók lassan, de biztosan az öreg kontinensen is megjelennek.

A legújabb lépés a területen a németországi Hamburgban történt meg, ahol a Volkswagen érdekeltségébe tartozó MOIA indította el Európára szabott projektjét. A dolog még csak a kezdeti szakaszban jár, de az elég látványos, ugyanis

az önvezető próbataxikkal az emberek már utazhatnak, ráadásul ingyen.

Ez a privilégium egyelőre csak a hamburgiaké, a helyieknek előre regisztrálniuk kellett, de ezt követően egy dedikált alkalmazással magukhoz rendelhetik az Volkswagen ID. Buzz kisbuszokat. Akárhova még nem lehet velük elmenni, és nem csak azért, mert az elektromos jármű hatótávja limitált, hanem azért is, mert csak Hamburg egyes frekventált területein működik a szolgáltatás.

Itt a cél még nem az utazóközönség igényeinek maximális kielégítése, hanem a rendszer tanítása, hogy a sűrű forgalmú, felkapott helyeken is problémamentes legyen a működés. A biztonság kedvéért minden autóba ül egy sofőr is, ám a hús-vér ember csak akkor avatkozik közbe, ha muszáj.

Maguk az önvezető ID. Buzz kisbuszok nem térnek el jelentősen a bárki által megvehető társaiktól, a fő különbséget az a – főleg a tetőn található boxban lévő – 13 kamera, 9 LiDAR és 5 radar jelenti, mellyel a jármű felfogja maga körül a világot, és amelyek alapján meghatározza, merre haladjon tovább.