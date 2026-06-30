Elsőre úgy hangzik, mint egy nyelvtörő: hajó, amely hajókat szállít. Pedig a műfaj nagyon is létezik, és nem valami internetes túlzásról van szó. A holland Boskalis cég 11 ilyen félig merülő nehézszállító hajóból álló flottát üzemeltet, ezek feladata pedig többek között fúrótornyok, tengeri olajplatformok, szélerőmű-alapok és más extrém méretű rakományok mozgatása a vízen.

Elsüllyesztik saját magukat

A ballaszttartályokat vízzel töltik fel, a fedélzet vízszint alá kerül, majd a szállítandó hajót vagy úszó szerkezetet vontatók segítségével a fedélzet fölé úsztatják. Ezután kiszivattyúzzák a vizet a tartályokból, a szállítóhajó felemelkedik, és a rakomány a szállítómonstrum hátára kerül. Kicsit olyan, mint mikor apa a medencében leguggol a víz alá, hogy a gyermeke felülhessen a vállára, aztán feláll.

A kategória egyik legismertebb óriása a BOKA Vanguard, amely korábban Dockwise Vanguard néven futott. A hajó 275 méter hosszú és 70 méter széles, különleges, „orr nélküli” kialakítása miatt pedig a rakomány előre és hátra is túlnyúlhat rajta. A Boskalis szerint 117 ezer tonna holtteher-kapacitású hajóról van szó, ami a nehéz tengeri szállítás világában is brutális szám. Csak viszonyítás képpen, az Eiffel-torony teljes tömege megközelítőleg 10 ezer tonna.

A BOKA Vanguardot a Hyundai Heavy Industries építette, 2013-ban adták át, a tervezésben részt vevő Deltamarin adatai szerint pedig legfeljebb 16 méteres merülési mélységig képes lesüllyeszteni magát a rakomány felvételéhez.

8 fotó

2019-ben a Carnival Vista óceánjárót is a BOKA Vanguardra szállította, amikor a turistahajót hajtóműrendszer javítás miatt a bahamai kikötőbe kellett vinni. Ekkor a tengerjárót nem vontatták be hagyományos szárazdokkba, hanem a BOKA Vanguard lett alatta a mobil dokk.

Erről egy eszméletlen felvétel is készült:

Nemcsak hajókat tud vinni

A Boskalis korábbi közlései szerint a hajó szállított már 70 ezer tonnás Johan Castberg FPSO-t (a tengeri olaj- és gáziparban használt úszó termelő-, tároló- és lefejtő egység), illetve a P70 nevű, 91 118 tonnás úszó olajipari egységet is Kínából Brazíliába.

A másik híres név ebben a világban a Blue Marlin

Ez kisebb, de szintén elképesztő gép: kapacitása 76 061 tonna, 2000-ben épült, jelenleg máltai lobogó alatt hajózik, nagyjából 225 méter hosszú és 63 méter széles.

A Blue Marlin egyik legismertebb fuvarja a USS Cole amerikai romboló hazaszállítása volt. A hadihajót 2000 októberében terrortámadás érte Jemenben, majd a sérült rombolót a Blue Marlin vitte vissza az Egyesült Államokba javításra.

A Blue Marlin másik látványos munkája a Sea-Based X-Band Radar, vagyis az SBX szállítása volt. A Boeing 2005-ös közlése szerint a hatalmas tengeri radarplatformot a Mexikói-öbölből a Magellán-szoroson át a Csendes-óceánra vitték a Blue Marlin fedélzetén.