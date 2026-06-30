Az Európai Unióval kötött megállapodás egyik nyertese a közlekedés, hiszen a hazahozott 16,4 milliárd euróból új motorvonatokat lehet vásárolni, le lehet cserélni az ötvenéves HÉV-flottát, és jelentős pályaberuházásokat is végre tudnak hajtani – írta a Facebookon Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter.

A járművek beszerzése előtt két feladat van, amelyek megvalósításáról legutóbbi ülésén döntött a kormány. Az erről szóló törvényjavaslatok már a héten az Országgyűlés elé kerülnek: létrehoznak egy országos közlekedésszervezőt, valamint egy olyan társaságot, amely alkalmas arra, hogy a járművek beszerzésére rendelkezésre álló 1,8 milliárd eurót felhasználja.

A közlekedésszervező több magyar városban is bevált modell. Budapesten ezt a funkciót látja el a BKK, de Kecskeméten is működik olyan társaság, amelynek feladata a közösségi közlekedés megszervezése, a szolgáltatások megrendelése és ellenőrzése, a menetrendek és tarifák kialakítása, vagyis a közszolgáltatás működtetése.

Ezt a modellt kezdik el országos szinten is megvalósítani, ami Vitézy szerint lehetőséget teremt a városok és az állam közötti szorosabb együttműködésre az elővárosi közlekedésben.

Ahogyan a BKK is több szolgáltató bevonásával biztosítja a közszolgáltatást, úgy erre készen kell állnia a most létrejövő országos közlekedésszervezőnek is. Az ár és a menetrend meghatározása továbbra is kizárólagos állami döntés marad.

Az újonnan vásárolt HÉV-ek és InterCity motorvonatok egy olyan, száz százalékban állami tulajdonban lévő társasághoz kerülnek, amely a vasúti szolgáltatás nyújtásáért versenyző cégek számára azonos feltételekkel biztosítja majd a járműveket. Ez a gyakorlatban egy állami vonatlízing-modellt jelent: a járművek nem az egyes vasúttársaságok, hanem egy külön állami cég tulajdonában lesznek, amely minden szolgáltatónak azonos feltételekkel biztosítja azokat.

A két, egymással összehangolt lépésnek köszönhetően 42 új HÉV-szerelvényt lehet vásárolni az észak–déli H5, H6, H7 agglomerációs vonalak számára, valamint legalább 35 új InterCity motorvonatot szereznek be, amelyek jelentősen javítják majd a távolsági közlekedés színvonalát.