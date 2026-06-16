Egy férfi még 2024 szeptemberében bérelt ki egy elektromos rollert Budapesten, majd szinte azonnal elesett egy szolgálatot teljesítő rendőr előtt. A Telex olvasója szerint a mutatvány ára 1,8 millió forint bírság lett, a fiatalnak másfél évre a jogosítványát is elvették.

A helyszín a Puskás Stadion melletti Istvánmezei út volt, ami egy futballmérkőzés miatt le volt zárva, így a fiatal másokat nem veszélyeztetett. Ő maga viszont súlyos sérülést szenvedett a rollerrel, a vállát műteni kellett. A család az idén év elején megszületett ítéletet igen szigorúnak tartotta, de tudomásul vette. Azon viszont alaposan megütköztek, hogy az ügyész a tárgyaláson további súlyosításért fellebbezett.

Az ügyész egyébként a Telex birtokába került fellebbezésében a következő érvekre alapozta a súlyosítást: a vádlott szervezetében legalább 2,20 ezrelék véralkohol-koncentráció volt, ami komoly ittassági fok, több mint négyszerese a bűncselekményi szintnek. Továbbá szerinte nem enyhítő körülmény, hogy a vádlott megsérült, sőt inkább súlyosító, hiszen mégis csak sérüléssel járó baleset történt.

A család szerint a fellebbezéssel a vádhatóság tovább nyújtotta a procedúrát. Ráadásul a hatályos KRESZ-ben a mai napig nincs tiszta és egyértelmű szabályozás az elektromos rollerekre. Az elsőfokú bíróság az ítélet indokolásában kizárólag korábbi eseti perekre és döntésekre hivatkozva állapította meg, hogy az elektromos roller gépi meghajtású járműnek minősül. A kialakult gyakorlat egyébként az, hogy aki ittasan vezet elektromos rollert, azt eltiltják a vezetéstől.

A KRESZ módosításán már dolgoznak, az elektromos rollerekre vonatkozó új szabályozás a teljes megújulás előtt, akár heteken belül érkezhet: