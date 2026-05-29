Május 30-án, azaz holnap este a budapesti Puskás Ferenc Stadionban rendezik az UEFA Bajnokok Ligája döntőjét, a kiemelt jelentőségű mérkőzés pedig itthonról és külföldről is tömegeket vonz majd a fővárosba.

Budapesten jelentős forgalmi korlátozások lesznek a napokban, a rendőrség pedig ott, valamint az összes autópályán fokozott ellenőrzéseket is végez, emellett pluszintézkedésként a vélhetően közúton a legtöbb külföldit „hozó”, amúgy is felújítás alatt álló M1-es autópályán a extra kamionstop is életbe lép szombaton.

Holnap hajnali 5 órától 17 óráig, illetve majd 22 órától vasárnap 22 óráig nem közlekedhetnek majd a sztrádán a nehéz teherautók, jelentette be a Közlekedési és Beruházási Minisztérium (KBM).

A személygépjármű-forgalom jelentős növekedése és a tehergépjárművek egyidejű jelenléte fokozott kockázat, gyorsan kialakuló és nehezen kezelhető torlódásokhoz, balesetekhez vezethet, miközben akadályozza a mentési, rendőri és katasztrófavédelmi beavatkozásokat is – írták.

A BL-döntőn szombaton 18 órától az Arsenal és a Paris Saint-Germain csap majd össze.