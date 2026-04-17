Az eset még tavaly júliusban történt Ausztráliában, de most derült rá fény: a 22 éves paralimpikon-reménység, Natalie Alice Shaw épp egy piros Audival közlekedett. Elmondása szerint egy forgalommal szemben hajtó nő kis híján frontálisan nekiment. A 9News által megszerzett biztonsági kamerás felvételeken az látszik, ahogy a felbőszült nő egy közeli gyorsétterem autós kiszolgálójánál letámadja Shaw-t.

A videón ezt követően az látható, ahogy a nő felmászik az Audi orrára, a sofőr pedig sebességbe teszi az autót, és megindul az Olsen Avenue-n. „El fogsz ütni? Gyerünk!” – hallatszik a dühöngő nő hangja a felvételen. „Gyerünk, te k*rva, gyerünk, te hülye kutya!”

A csatorna riportjából kiderül, hogy Shaw hirtelen kormánymozdulatokkal próbálta lerázni a motorháztetőre csimpaszkodó nőt, miközben a jármű sebessége elérte a 60 km/órát. „Lassíts már le, te r*banc!” – ordította a nő, aki egy utolsó, kétségbeesett mozdulattal még megpróbált megkapaszkodni az ablaktörlőkben, de végül zuhant.

„Lerepült az út szélére. Úristen” – idézi fel a sokkoló pillanatokat a sofőr.

A történet legmeglepőbb fordulata azonban a jogi végkifejlet: a híradás szerint a bizarr incidens miatt végül az Audit vezető Shaw ellen emeltek vádat. A helyi bíróság gépjármű veszélyes vezetése miatt hat hónapra eltiltotta a vezetéstől.