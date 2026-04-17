Lerobbant autó állta el a rögbisek buszát: zseniális, amit ezután tettek

A buszsofőr tehetetlen volt: az aszfaltcsík túlságosan szűk, a kikerülés és a manőverezés nem volt kivitelezhető. Szerencsére utasai felkészültek a feladatra, a busz ugyanis a Landes megyei Soustons csapatát szállította akik épp meccsre tartottak.

Az idő rohant, a kezdősípszó közeledett, a teljes konvoj pedig ott rostokolt a semmi közepén egy technikai malőr miatt. Miután a sofőr váltott néhány szót a kétségbeesett autós kollégával, a srácok egy egyszerű, hatékony és a sportág szellemiségéhez maximálisan passzoló megoldással álltak elő.

Tizenkét játékos pattant le a buszról, hogy a szó legszorosabb értelmében segítő kezet nyújtson. A helyszíni felvételeken jól látszik, ahogy a srácok körbeveszik a járművet, és mindannyian megkeresik a legstabilabb fogáspontokat, majd bevetik a nyers erőt.

Másodpercek alatt szabaddá tették a sávot, a rögtönzött, tréler nélküli “autómentés” pedig hibátlanul zárult.

Hasonló eset történt 2022-ben Budapesten. Akkor az Európa-bajnoki elődöntőre készülő svéd férfi kézilabda-válogatott néhány tagjának akadt feladata.

Az északiak nemzeti csapatának Facebook-oldalára feltöltött videóban az látható, hogy a játékosokat és stábtagokat szállító busz egy rossz helyen parkoló autó miatt nem tudta folytatni útját.