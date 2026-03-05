A Six Nations Championship egy évente megrendezett rögbi-bajnokság Anglia, Franciaország, Írország, Olaszország, Skócia és Wales csapatai közt. Mondhatjuk a rögbisport Európa-bajnokságának is, hisz más országokban közel sem űzik olyan komoly szinten ezt a sportot, mint a felsoroltakban. Az idei kiírás már javában zajlik, sőt, március 14-én véget is ér, azonban a győztest idén nem tudják a hagyományos értelemben megjutalmazni.

A trófea ugyanis, melyet a legjobb csapat nyer, megsemmisült egy autótűzben Írországban.

🏆 For anyone wondering why we'll have a new Six Nations trophy from now on...



This is why. pic.twitter.com/Oo6tXQpUCH — RugbyInsideLine (@RugbyInsideLine) March 3, 2026

Az eddig a díjkiosztókon használt trófea 75 centi magas volt, ezüstből készült és 55 ezer fontra (24,4 millió forintra) becsülték az értékét, noha a sportolók számára biztosan többet ért, ha elhódították azt. Szerencsére csak a kupa sérült, embereknek nem esett baja a tűzben.

A rögbisek idén már nem kapnak új trófeát, ugyanis a megsemmisült példánnyal pontosan egyező díjat csak 2027-re tudják elkészíteni, írja a BBC. Ennek oka pusztán az, hogy egy ilyen legyártása nem rövid idő, 365 munkaórára teszik a szakemberek.