Nem mostanában lesz az autósok kedvenc navigációs alkalmazása az Apple Maps. Az iPhone-okon elérhető program alapvetően egy remek térképapp, melyet igazán látványossá tesz, hogy a városok épületeit egészen részletesen megjelenítik. Nemrég azonban jelentős ellenszenvet váltottak ki sokakból, amikor bejelentették, reklámokat pakolnak az alkalmazásba.

Abba az alkalmazásba, ami már eddig sem remekelt igazán, ha autós útvonaltervezésről volt szó. Mint az autoevolution írta, az Apple Maps egyszerűen hónapok óta nem foglalkozik azzal, hogy egy kulcsfontosságú opció nem működik a programban.

A legtöbb program képes arra, hogy olyan utakat tervezzen, melyek nem érintenek fizetős szakaszokat. Ezt talán a Waze járatta csúcsra, hisz ott be lehet állítani a magyarországi vármegye-matricákat is. Az Apple esetében csak a legalapabb opció áll rendelkezésre, ám az sem működik.

Hiába kérjük, hogy hagyja figyelmen kívül a fizetős útvonalakat a tervező, az Apple Maps simán ráviszi a felhasználót.

A gond hónapok óta fenn áll, és mint a lap kiemeli, a magyar, a szlovén és a cseh szakaszok esetében kimagaslóan rossz arányban tervez így útvonalat a program. Mi is kipróbáltuk, és a helyzet tényleg ez: három útvonalat is terveztettünk a programmal, és minden esetben fizetős útra vitt volna, a kérés ellenére.

A dolog egyébként kicselezhető azzal, ha az ember az autópálya-kerülést pipálja ki, de az természetesen mégsem ugyanaz, mintha a fizetős utak elkerülését kérnénk.