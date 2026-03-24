Az Apple Maps eddig sokak kedvence volt – letisztult felületével, az iPhone-nal való szoros integrációjával és azzal, hogy viszonylag mentes volt a reklámoktól. Úgy tűnik azonban, hogy ennek hamarosan vége: az Apple bejelentette, hogy hirdetéseket vezet be a térképes alkalmazásban.

A hírt Mark Gurman, a Bloomberg jól értesült újságírója szellőztette meg elsőként, aki régóta megbízható forrásnak számít az Apple háza tájáról érkező információkban. Értesülései szerint a lépés egy szélesebb stratégia része: a vállalat egyre nagyobb hangsúlyt helyez a szolgáltatásokból származó bevételek növelésére, nem csak a hardvereladásokra.

Aztán kedden az Apple hivatalosan is megerősítette ezt.

A tervek szerint 2026 nyarán, első körben az Egyesült Államokban és Kanadában jelennek meg a reklámok az Apple Mapsben, aztán szép lassan világszerte. A hirdetések elsősorban a keresési találatok között bukkannak majd fel: ha például egy gumiszervizre keresünk, akkor a legközelebbi találatok előtt egy fizetett hirdetés jelenhet meg.

A cégek az úgynevezett Apple Business rendszeren keresztül vásárolhatnak majd megjelenést. A reklámok a keresési lista tetején jelennek meg relevancia alapján, illetve egy új „Suggested Places” (ajánlott helyek) felületen is feltűnhetnek, amely a környék trendjei, a felhasználó korábbi keresései és egyéb tényezők alapján ajánl helyeket. Az Apple hangsúlyozza, hogy a hirdetéseket egyértelműen megjelölik majd.

A döntés mögött komoly üzleti szempontok állnak: az Apple szolgáltatási üzletága már most is évi 100 milliárd dollár körüli bevételt termel, de a vállalat ezt tovább növelné – különösen most, hogy a hardverfejlesztés egyre nehezebb és költségesebb.

A lépés ugyanakkor kényes területre viszi a céget. Az Apple eddig következetesen hangsúlyozta, hogy nem épít fel részletes felhasználói profilokat helyadatok alapján, és kerülte a klasszikus, agresszív célzott hirdetéseket. A Mapsbe érkező reklámok viszont megnyithatják az utat egy adatvezéreltebb hirdetési modell felé – például olyan ajánlatokkal, amelyek azt próbálják eltalálni, mely üzletekbe tér be legnagyobb eséllyel a felhasználó.

Persze a hirdetések megjelenése önmagában nem ördögtől való. A legtöbb felhasználó már hozzászokott ahhoz, hogy a keresési találatok tetején szponzorált tartalmak jelennek meg – legyen szó akár a Google-ről vagy az Apple saját alkalmazásboltjáról.

A kérdés inkább az, hogy valóban itt áll-e meg a folyamat. Mert ha a reklámbevételek egyszer beindulnak, ritkán szoktak maguktól megállni.