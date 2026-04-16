Az elszabaduló üzemanyagárak nemcsak az autósokat frusztrálják, de a bűnözőket is új módszerekre sarkallják. Ennek következtében egyre többször csapolják meg az autók üzemanyagtartályait Németországban is – írja a chip.de.

Elsősorban a félreeső és őrizetlen parkolók válnak a benzintolvajok vadászterületévé. Jelenleg a Passau járásbeli Vilshofen közelében, az A3-as autópálya melletti egyik P+R parkoló különösen érintett. Ott már négy autó esett áldozatul, egy másik autópálya-pihenőben pedig a Bajor Rádió (BR) beszámolója szerint nem kevesebb mint 15 esetet bizonyítottak.

A Német Sajtóügynökség jelentése szerint Ravensburgban ismeretlenek több ezer liter gázolajat zsákmányoltak: egy ipari parkban mintegy tucatnyi teherautó tankját törték fel, az üzemanyagot gumicsővel kiszivattyúzták, majd a zsákmányt egy nagyobb járművel vagy utánfutóval elszállították.

Különösen a teherautók és a munkagépek vannak veszélyben.

A módszer többnyire klasszikus: a tanksapkát erőszakkal felfeszítik, majd az üzemanyagot egy cső segítségével egyszerűen leszívják.

„Nemrég volt egy esetünk, ahol az elkövetők egy átalakított hajszárítót használtak szívóberendezésként, és vákuum segítségével szívták ki az üzemanyagot a tartályból” – nyilatkozta a Bajor Tartományi Bűnügyi Hivatal (BLKA) szóvivője. Más bűnözők a drasztikusabb megoldást választják, és egyszerűen megfúrják az üzemanyagtartályt.

A legfontosabb alapszabály: tegyük a lehető legnehezebbé a tolvajok dolgát. A BLKA és a német autóklub (ADAC) szakemberei is azt javasolják, hogy a járműveket bekerített, őrzött területen parkoljuk le. A megfelelő világítás és a kamerás megfigyelés elrettenti a bűnözőket, és jelentősen megnehezíti az „akciót”.