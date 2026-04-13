A kormányfogás tipikusan az a vezetéstechnikai elem, amit a legtöbb sofőr puszta reflexből vagy rossz megszokásból csinál. Valójában azonban ez egy kritikus láncszem, amely közvetlenül meghatározza az autónk feletti uralmat. Egy laza vagy rossz helyen lévő fogás végzetes lehet: elég egy váratlan kátyú vagy egy hirtelen vészfékezés, és máris kicsúszhat a kezünkből az irányítás.

Fontos megérteni, hogy a modern vezetéstechnikai ajánlások nem elméleti okoskodások, hanem a járműipari technológia és a passzív biztonsági rendszerek fejlődésének egyenes következményei.

Míg régen a „10 és 2 óra” volt az oktatási alap, ma ezt egyre inkább felváltja a „9 és 3 óra” pozíció. Ennek a fő oka, hogy sokkal jobban harmonizál a modern légzsákrendszerek működésével, és nagyobb erőkart, ezáltal stabilabb irányíthatóságot ad.

Ha a kezünk 10 és 2 óránál, vagyis a légzsák útjában, a kormánykerék felső karimáján pihen, a kinyíló eszköz extrém sebességgel a saját arcunkba csapja az öklünket, ráadásul súlyos alkar- vagy csuklótöréseket okozhat. A „9 és 3 órás” pozíció esetén viszont a kezeink a nyílási zónán kívül, a kormány vízszintes tengelyén helyezkednek el. Így a légzsák akadálytalanul fúvódhat fel, minimalizálva a másodlagos sérülések kockázatát, miközben a kezek szimmetrikus elhelyezkedése a másodperc tört része alatt biztosítja a kormány teljes mozgástartományát.

Tanácsok a mindennapokra

Max Smith, a startcdl.com vezetéstechnikai portál autószakértője is megerősíti ezeket az alapelveket. Szerinte a következő szabályok jelentik a stabil és biztonságos autózás alapját:

A „9 és 3” a legbiztonságosabb bázis: Ez a pozíció adja a legjobb egyensúlyt és a leggyorsabb reakcióidőt kikerülési manővereknél.

Felejtsük el a túl magas fogást: A „10 és 2” pozíció a légzsák nyílása miatti magas sérülésveszély okán ma már kerülendő.

Alkalmazkodás a forgalomhoz: A városi manőverezés, egy szűk hegyi szerpentin vagy a monoton autópályás utazás mind eltérő kormánymunkát és dinamikát kíván.

Folyamatos kétkezes kontroll: Ez a stabilitás és a váratlan helyzetek kivédésének alfája és ómegája.