A Tesla fontos mérföldkőhöz érkezett Európában, de nem egészen úgy, ahogy elsőre hangzik. A holland közlekedési hatóság (RDW) engedélyezte a gyártó Full Self-Driving rendszerének helyi használatát – ezzel először kapott ilyen jellegű jóváhagyást a technológia az Európai Unióban, írja a Reuters.

Ez azonban korántsem jelenti azt, hogy a Tesla autói mostantól maguktól furikáznak a holland utakon.

A név továbbra is megtévesztő: az engedély nem teljes önvezetésre szól, hanem az úgynevezett “FSD Supervised” verzióra.

Ez lényegében egy fejlett vezetéstámogató rendszer, amely ugyan képes önállóan gyorsítani, kormányozni és fékezni, de a sofőrnek folyamatosan figyelnie kell az utat, és bármikor be kell tudnia avatkozni.

Ez az első alkalom, hogy egy európai hatóság hivatalosan is rábólintott a Tesla legfejlettebb vezetéstámogató rendszerére, még ha szigorú szabályozás mellett is. A hollandok ráadásul nemcsak engedélyeztek, hanem jelezték is: az ügyet tovább viszik uniós szintre.

Ez kulcsfontosságú, mert az ilyen rendszerek valódi terjedéséhez EU-s jóváhagyásra van szükség, nem elég egy-egy ország döntése.

Ez még csak a kezdet

A mostani lépés inkább egy ajtónyitás. Az Európai Unió szabályozása jelenleg jóval szigorúbb az amerikai piacnál, különösen az önvezető rendszerek terén. A Tesla évek óta próbálja elérni, hogy az FSD szélesebb körben is elérhető legyen Európában, de eddig falakba ütközött. Most viszont először látszik egy olyan forgatókönyv, amelyben a rendszer – fokozatosan – zöld utat kaphat.

Oké, de mi az az FSD? Az önvezetési szinteknek a lényege egyébként az, hogy az 1-es szintnél egy autóban adott a sávtartó elektronika, az adaptív tempomat, de a kormányt mindvégig fognia kell a sofőrnek. A 2-es szintű rendszerek esetében már az autó nemcsak a gázt és a féket kezeli, hanem kormányoz, kérésre sávot vált, viszont vannak korlátai. Például kamerával figyeli a sofőr tekintetét, hogy ő az útra figyel-e, amennyiben nem, az autót néhány figyelmeztetést követően lassan megállítja, és kiteszi a vészvillogót. A vezetéstámogató rendszerek szent grálja, a Tesla által évek óta hirdetett cél, a 3. szint, amikor a sofőrnek még figyelnie sem kell az útra, lényegében bármit csinálhat, az autó elvezeti önmagát, legyen szó tömegről, útépítésről vagy hirtelen lelépő gyalogosokról, ismeretlen, jelöletlen körforgalomról. A Tesla FSD (full self driving) rendszere a mai napig elérhető, és bár sok jól működő funkciója van, bizonyos forgalmi helyzetekben összezavarodik, így nem ajánlatos életünket is rábízni.

Mit jelent ez a gyakorlatban?

Rövid távon nem sokat változik az európai Tesla-tulajok élete:

a sofőr továbbra is felelős a vezetésért,

a rendszer használata felügyelethez kötött (szóval nem lehet aludni a volán mögött menet közben),

a „robotaxi” jellegű működés még nagyon messze van.

Hosszabb távon viszont ez lehet az a lépés, amely elindítja az önvezetés valódi térnyerését Európában, hiszen nemrég egy magyar autós is bebizonyította, hogy az FSD akár még a hóval fedett magyar utakon is képes jól működni. A Tesla rendszere már képes rá: