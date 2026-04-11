A Porsche egy új, különleges technológiára nyújtott be szabadalmat, amely változtathatja meg az autók külső megjelenését. A fejlesztés lényege az eltűnő vagy dinamikusan változó „versenycsíkok”, amelyek nem hagyományos festéssel készülnek, hanem egy speciális, elektronikusan vezérelhető felületen jelennek meg . olvasható a Motor1-en.

A rendszer működése egy olyan bevonaton alapul, amely elektromos feszültség hatására képes megváltoztatni a színét vagy akár teljesen láthatatlanná válni. Ez azt jelenti, hogy az autó karosszériáján lévő csíkok menet közben is megjelenhetnek, eltűnhetnek, vagy akár különböző színekre válthatnak.

A technológia nem csupán látványos dizájnelemként szolgálhat, de gyakorlati funkciókat is betölthet: például jelezheti az autó aktuális vezetési módját – sportos használat esetén élénkebb, feltűnőbb színekkel, míg takarékos üzemmódban visszafogottabb megjelenéssel.

Emellett elektromos autóknál akár a töltöttségi szint vizuális visszajelzésére is alkalmas lehet, így az autó állapota kívülről is könnyen leolvashatóvá válik.

Bár más gyártók is kísérleteznek már színváltó karosszériákkal, a Porsche megoldása abban különbözik, hogy nem az egész autó felületét, hanem célzottan bizonyos elemeket – jelen esetben a csíkokat – teszi változtathatóvá.

Fontos azonban, hogy egyelőre csak szabadalomról van szó, így nem biztos, hogy a technológia rövid távon sorozatgyártásba kerül. Ugyanakkor jól mutatja, hogy az autóipar egyre inkább az utastér digitalizálása után a külsőknél is bevetné a technológiai újdonságokat, így a jármű külső megjelenése már nem statikus, hanem a használat során változhat.

A BMW is kísérletezik valami hasonlóval, ott az e-book olvasók E Ink technológiáját vitték rá egy teljes karosszériára: