Szupertitkos útra invitálta meg a Vezesst a BMW még november végén. Még az utazás tényéről sem beszélhettem, nemhogy a céljáról, amikor pedig decemberben mindenki azt hitte, hogy a BMW közösségi felületeit meghackelték, alig bírtam ki, hogy elmondjam, ez a márka saját műve. Akkora változást hoz az újdonság, hogy képesek voltak a márka emblémáját is lecserélni rövid időre, kifigurázni a saját posztjaikat és teljesen megváltoztatni az arculatot.

Komoly húzás volt, a számos rövid videóból megismerhettünk egy hangot, amihez arcot nem tudtunk még társítani, de valamit határozottan elindított. Felrázta azt a művi világot, amiből egy márka közosségimédia-oldala ma áll. A beállított stúdiófotók és renderelt képek után egy személy kezdte el uralni a BMW Instagram-feedjét.

Ő Dee, vagyis ez, mivel nem valódi, digitális, mesterséges intelligencia, a hozzá társítandó kép pedig nem egy arc, hanem egy autó. A BMW i Vision Dee a márka jövőképe, amivel Németországban testközelből is találkozhattam, számos elemet megmutat abból, mit várhatunk. Több újdonságra nem is kell sokat várnunk.

BMW i Vision Dee - Digital Emotion Experience
SUV vagy kupé helyett most szimpla ötajtósként álmodták meg a jövő BMW-jét
Még az oldalablakaira vetít a tanulmányautó
Egészen hagyományosak a formái, dinamikusnak tűnik, hangsúlyosak a kerekei
A keréktől függetlenül forgó dísztárcsákat kapott
Az E-Ink-panelekből álló maszk színe változik, saját arckifejezéseket is felvehet
Ez határozottan egy klasszikus Hofmeister kink
Lehet teljesen sötét... Lehet teljesen sötét... ...vagy teljesen világos a hátsó lámpák körüli panel
Ebben a formavilágban az első tanulmányautó a Circular volt, a Dee viszont messze nem csak a formáról szól
A szövet alatti érintőgombokkal változtatható a szélvédőre vetített információ mennyisége
Bővíthető, mit lássunk magunk előtt
A multimédia kijelzője is a head-up display
De ennél többet is mutathat, hangvezérléssel irányítható
Nagyon letisztultak a formák, az anyagok újrahasznosítottak
Egyszerű és természetes formákkal álmodták meg, a Dee nem egy utazó kapszula
Nagyjából ez az egyetlen gomb
Hagyományos a kormány, érintőfelületeket kapott
Fontos a hátsó sor is
A CES-en már egy színváltós i Vision Dee-t állítanak ki
Az E-Ink-fólia szegmensei elektroforetikus technológiával változtatják a színüket
Beborították vele a teljes autót, már nem csak fekete és fehér lehet
Minden E-Ink-fóliapanelt külön vezérelnek, így egyenként változtatható a színük
32-féle színben változtathatóak a panelek
Dekorban is megvan a lehetőség, attól függ, hány darab E-Ink-panel kerül rá
Nem fényezés, speciális fólia
Kijelzőszerű élességgel vetít az óriási head-up display
Beszélt és pislogott a kiállított tanulmányautó, a BMW mesterséges intelligenciával képzeli el a jövőt
A sofőr és az utas is ugyanannyira láthatja a szélvédőre vetített infókat
Elnagyolt a forma, de mindentől mentes, amibe bele lehetne kötni, a Neue Klasse sorozatot vetíti előre
Egyszerű szedán, jó látni, hogy a BMW-nél fontosak a klasszikus modellek is
Vetít az oldalablakaira is, itt épp az én avatáromat láthatjátok
Külön forog a dísztárcsa, ebből már láttuk a színváltós változatot
2025-ben érkezik a Neue Klasse, az i Vision Dee már ezt a sorozatot vetíti előre Teljesen szétbombázta a BMW saját social média oldalainak megjelenését. A stock fotók mellett Dee videói, Arnold Schwarzenegger és David Hasselhoff is feltűnt

Miért pont Dee, és mégis mi ez az egész?

Bár már novemberben láthattam, most hozhattuk csak nyilvánosságra. Most nincs semmiféle autószalon, vagy bármilyen autóipari program, viszont épp megnyitotta kapuit a Consumer Electronic Show (CES), vagyis a nagy éves kütyüparádé Las Vegasban. Évek óta egyre komolyabb az autóipari jelenlét is, a vezetéstámogató rendszerek fejlődésével együtt átalakulnak a fedélzeti elektronikák és szórakoztató, kényelmi funkciók.

Okosodnak az autók, egyre fontosabb, mit tudnak digitálisan, mint az, hogy mechanikailag, előbbi teret nyer, utóbbi kezdi elveszteni a jelentőségét. Ezért fontosabb egyre több gyártónak a CES-en való megjelenés, a BMW pedig idén egy olyan tanulmányautóval érkezett, ami rengeteget megmutat a márka nem is olyan távoli jövőjéből.

Dee – Digital Emotional Experience. Szoros fordításban a digitális érzelem élményét hozta el nekünk a BMW, ez pedig elsőre elég nehezen felfogható. A digitalizációval pont a gép kerül a középpontba, a mesterségesen alkotott érzelem pedig elég ellentmondásos. Vagy mégsem? Mindannyian láttunk már olyan sci-fi-filmeket, amiben robotok helyettesítik az embert, veszik át az irányítást, a hatalmat, vagy szolgálják ki a Föld még megmaradt lakosait, mindenféle értelemben. Ezek alapja a mesterséges intelligencia, vagyis amikor a gép tanul, fejlődik, idővel pedig kialakul a saját személyisége, és ennek megfelelően hoz döntéseket. Dee a BMW jövőbeli lehetséges mesterséges intelligenciájának modellje, még nem valódi.

Köszön, kérdez, beszól és kiszolgál

Ilyen esetben még a sokat látott újságíró is hezitál, hogy vajon mi a megfelelő viselkedés. A Maisachban kiállított autóhoz közeledve elsőre, de még másodikra sem tudtam, hogy mit is gondoljak róla. Aztán rám köszönt, sőt, rám is nézett, amitől csak még inkább egy másik világban éreztem magam. Dee angolul beszél, a női hang egészen természetes, amit mond, az pedig tökéletesen reagál a külvilágra. Közelebb hívott magához, nyitotta az ajtókat, és ha valami nem tetszett neki, egyszerűen beszólt, mint amikor fotózáshoz pózolva igyekeztem nem a lehető legbénább arcomat mutatni és rátámaszkodtam. Hát, nem tetszett neki.

Változatosan beszél, mindenkihez volt egy-két szava a teremben, ami persze csupán illúzió. Valaki távolról irányította a beszédet, de ha kérdeztünk, volt válasza. Egy tanulmányautó mindig a lenyűgözésről szól, Dee (néha személyként, néha tárgyként fogom kezelni, ne zavarjon meg senkit, nehéz eldönteni ilyen helyzetben) viszont a vizuális élmények mellett a kommunikációjával hozza közelebb a jövőképet, amelyben emellett a közel elképzelhetetlen funkció mellett több valóságos fejlesztést is felmutat.

Kijelzők nincsenek, vetít az összes ablakra

Korszakváltás közeledik a BMW-nél, érkezik a Neue Klasse első példánya 2025-ben – egyenesen a most épülő debreceni gyártósorról – , amihez ez az új tanulmányautó fontos lépcsőfok. Számos itt látható formával, digitális és mechanikai megoldással találkozhatunk majd az új BMW-kben, persze nem mindennel. Koncepciója szerint egyszerre szól a külvilág teljes kizárásáról és a valóság kiterjesztéséről.

Nehéz elképzelni, hogy két év múlva olyan BMW-be – vagy bármilyen autóba – üljünk, melynek az oldalablakaira is képet vetítenek. Mert Dee ilyen, a mennyezetre épített négy projektor a négy ajtó ablakára vetít alapvetően hangulatképeket, de valójában bármit. A fotókon éppen az én avatáromat és a nevemet, mintha saját magam digitális formája üdvözölne az autóhoz érkezve, ami azért kicsit furcsa. Itt persze elég sok a lehetőség arra, hogy milyen avatárt használjon a rendszer. Lehet a kedvenc színészünk/színésznőnk, vagy csak álmaink nője/férfija.

Ennél talán sokkal fontosabb, hogy mi történt a kijelzőkkel és a szélvédővel. Előbbiből egy sincs az utastérben, a műszeregység és a multimédia feladatát egy akkora head-up display látja el, ami az egész szélvédőre képes vetíteni. A BMW Mixed Reality névre keresztelt fejlesztése a korábbi cikkemben már bemutatott M Mixed Reality virtuális valóság közútra szánt változata. Annyi változtatással, hogy itt nem kell szemüveget viselnünk és a tér, amit látunk, a valóság, de a hasznos plusz információkat a teljes látóterünkre vetíti, nem csak egy kis felületre.

Vezetési infók, utazási infók és a multimédia kijelzője is vetített. Nem kell nézni mindig mindent, öt fokozatban állítható, mennyi információt lássunk az egészen minimális head-up kijelzőtől az utas előttig érő multimédia-kijelzőig. Hogy ez pontosan milyen, és mindketten ugyanúgy látják-e az ülésből elöl, azt sajnos nem tudtam, kideríteni, az autóba ugyanis nem engedtek még beülni, vigyáztak rá a CES-es szereplésig.

Az viszont látható volt, hogy kijelzőhatású élességben és színdinamikában képes vetíteni a rendszer, így ha mást nem is, ezt könnyű elképzelni a mindennapi használatban. 2025-ben, a Neue Klasse első példányában ezt már alkalmazni fogja a BMW.

Gombnyomásra megváltoztatja a színét A színváltós autó koncepciója valószínűleg mindenki agyát piszkálta már, akár gyerekkorában, az enyémet biztosan. A BMW most elhozza ezt a világot, bármennyire is furcsa és elképzelhetetlen, de a saját szememmel láttam. Eddig csak a sötét és világosszürke árnyalatok közötti váltást láthattuk, a Dee viszont valós színváltoztatásra képes, 32-féle szín között lehet egy szempillantás alatt változtatni a színét. Hogyan működik? Nem varázslat, még csak nem is forradalmi újítás, viszont új dimenziókat nyit az autóiparban. Elsősorban ez nem fényezés, hanem a tavaly bemutatott E-Ink-technológia legfrissebb változata. Ha emlékszünk még az iX Flow tanulmányautóra a tavalyi, 2022-es CES-en, az a jelenlegi állásponthoz képest viccesen egyszerű volt. Láttam azt a prototípust élőben, és közelről egyáltalán nem olyan szép, mint messziről, a Dee-n viszont már kicsit más a megoldás. Technikailag ugyanazt az „anyagot” használja a BMW, mint amit az e-könyv-olvasók kijelzője. Ez egy viszonylag vastag (nagyjából 1 milliméter) fólia, ami négyzetcentiméterenként több milliónyi, pigmenteket tartalmazó mikrokapszulából áll, melyek elektromosság hatására megváltoztatják a pólusukat és átfordulnak. Ezt hívják elektroforetikus technológiának. Az eddig ismert változatoknál a fekete és a fehér között változhatott a szín, a fólia pedig kis háromszög alakú szegmensekből állt, ezekkel lehet lefedni egy 3D felületet úgy, hogy az anyag ne törjön meg. A BMW viszont már továbblépett ennél az E-Ink-technológiával. A házon belül fejlesztett megoldás a szivárvány színeiben – jelenleg 32 árnyalatban – tudja változtatni a színét. Emellett sikerült annyira stabilra készíteniük a fóliát, hogy hajlításkor nem törik meg az anyag, így elhagyhatták a háromszögelést, helyette már a felületnek megfelelő formát vágják ki egy lapból lézerrel. Ez azt jelenti, hogy például egy ajtópanelre, amin átfut két él, minimum három darab E-Ink-fólia kerül, egy bonyolultabb motorháztetőn is a törések mentén lesz az elválasztás, például a Dee esetében, ahol a „motorháztetőn” három él fut, oda legkevesebb öt E-Ink-fólia kellene, de itt jóval többet kapott a variálhatóság miatt. Amikor én láttam az autót élőben, akkor még nem szerepelt rajta a teljes E-Ink, de ezzel oldották meg az első panelt az orrán, és a hátsót is, valamint az ablakkeretek alját. Az alapszíne megegyezett az autó fényezésével, így teljesen el tudott tűnni a maszk, vagy épp teljesen látszódni, de olyan szegmensekből építették össze, hogy animált szemeket is meg tudott jeleníteni, így a stúdióban Dee folyton nézelődött és váltogatta az arckifejezéseit. A színesben váltakozó fóliát viszont fogtam a kezemben. Ott, a kezeim között váltogatták a színeit pirosról sárgára, kékre, lilára, és így tovább, egyetlen pillanat alatt. Ennek nincs fénye, olyan, mint egy papírlap, teljesen természetesnek tűnik, aztán hopp, máris nem zöld, hanem rózsaszín. Ha nem látom, nem hiszem el. A tavalyi iX Flow-t nevezhetjük gyerekcipőnek, a Dee viszont már olyan megoldásokat mutat, amik használhatónak tűnnek. Még ez sem az igazi, a paneleknek ugyanis külön vezérlőegységekre van szükségük. A Dee-re 240 E-Ink-panel kerül, ami 240 vezérlőegységet, vagyis 240 chipet jelent, amiből amúgy is kevés van mostanában. Ezen felül még nem időjárásálló, és kérdéses, mennyire tűri a napfényt, de ez még egyelőre nem is fontos szempont. Mire jó ez a színváltósdi? A jövőre nézve talán egyáltalán nem a külső szín megváltoztatására lehet alkalmas az E-Ink, és a BMW-nél sem állítják határozottan, hogy ez lenne a tervük. Ugyanakkor kisebb panelek, például belső díszítőelemek formájában akár már holnap is találkozhatnánk vele. Csak képzeld el, hogy a belső díszlécek az autódban minden nap más színt vehetnek fel, éppen amilyen kedved van. Így működött a tavalyi iX Flow:

Autószerű forma, hagyományos kormány. Megmarad a vezetés élménye?

A végére hagytam talán a legmeglepőbb részleteket. Feltűnően egyszerű formát kapott a Dee. Szedán, négyajtós és nagyon fontos, hogy nem SUV, még csak nem is emelt és nem kupé. Amit látunk, az már akár idén piacra is kerülhetne az 1-es vagy 3-as sorozat szedánjaként. Még csak óriási vesék sincsenek rajta. Mibe fogunk belekötni, ha a Neue Klasse BMW-k ilyen simulékony dizájnt kapnak?

Erre sajnos még nincs biztosíték, de a Dee már a második tanulmányautó a BMW-től – az első a Circular volt -, ami ezt a dizájnnyelvet dolgozza fel, így van rá esély. Ezen olyan részleteket érdemes megfigyelni, mint a rövid első és hátsó túlnyúlás, a küszöböktől fölfelé szélesedő törzs és a szintén elöl és hátul is erősen befelé hajló lökhárítók. Kihangsúlyozzák a kerekeket és a széles sárvédőket, rendesen duzzadnak a kerékjáratok, miközben az egész nagyon homogén és ízléses, kisimult.

Visszatért a klasszikus Hofmeister kink, a C oszlopnál fölfelé kanyarintott alsóablak-vonal, kicsik a lámpák, szögletesek a vonalai, egy rendes, határozott BMW-forma ez. Könnyen belelátom az E36-ot és az E46-ot is, ez talán nem csak nekem fontos. Forog a dísztárcsája és nincsenek tükrei, de ez még csak egy elnagyolt vázlat, amiből vagy lesz valami, vagy nem.

Bent is teljesen letisztult, újrahasznosított szövet az összes borítása, gombok helyett csak néhány érintőfelületet látunk, némelyik a szövet alatt rejtőzik. Feltűnő azonban, hogy egészen hagyományos a kormány, és vannak pedáljai. A BMW még a távoli jövőt is úgy képzeli el, úgy mutatja be nekünk, hogy vezetni fogunk, ettől még szóban sem határolódnak el, fontos lesz a márkánál a vezetés.

Nem hoznak olyan illúziókat, hogy a jövő BMW-je csak egy utazó kapszula lesz, a Neue Klasse még hagyományos értelemben vehető autókat takar. Emellett a hajtásláncokról sem gondolkodnak olyan sarkosan, mint a legtöbb gyártó. A BMW terveiben 2030 után is legfeljebb az eladott autók fele lesz elektromos, a másik fele viszont, amennyire lehet, hidrogén-üzemanyagcellás hajtásláncot kaphat, hamarosan ezek első példányait is megismerhetjük.

Egy ilyen tanulmányautónál még rengeteg a nyitott kérdés. Nem értekezünk arról, hogy mi hajtja, hiszen teljesen mindegy – egyébként Dee elektromos platformra készült, mozogni is képes tanulmányautó –, ahogy a fejlesztések valódi mivoltáról, használhatóságáról sem érdemes még erős véleményt alkotnunk. Amit Dee mutat, azok egy része visszaköszön majd sorozatgyártásban is valamilyen formában. Hogy ő maga mikor köszön ránk az utcán? Nos, lehet, hogy az nincs is olyan messze.