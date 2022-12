Úgy vezettem BMW M2-t, ahogy soha többet nem fogok

13 évvel ezelőtt a BMW bevásárolt, a kosárban pedig egy olyan terület szerepelt, amin egy komplett repülőtér fekszik. A Fürstenfeldbruck légi bázis a német Luftwaffe, vagyis a légierő egyik legfontosabb légi bázisa volt a második világháború alatt. Harci gépek legutoljára 2003-ban szálltak fel innen, civil gép pedig utoljára 2015-ben. Azóta viszont M-es BMW-k csapnak akkora zajt, hogy a közeli Maisach és Fürstenfeldbruck települések tavaly be akarták záratni.

Szerencsére ez nem jött össze, így ma is flottányi M3-as, M4-es, M-es X modellek és szinte minden M jelölésű BMW sorakozik a guruló utakon, gyakorlatra várva. Ide ugyanis bárki befizethet, hogy megtanuljon rendesen menni az M-es BMW-kkel. Itt jártam én is – több okból, a legfontosabbról majd csak januárban beszélhetek – hogy a Vezess képviseletében Magyarországról elsőként az új BMW M2 volánja mögé üljek egy kifutópályán.

Pályafutásom alatt kevés annyira komplikált helyzetben voltam, mint most, amikor azt próbálom meg átadni a kedves olvasónak, hogyan nem vezettem az új BMW M2-t. Mert vezettem ugyan, de mégsem kaptam meg a teljes élményt, helyette a BMW-től inkább egy kiteljesített élményben volt részem. Többszörösen hátrányos a helyzet, mert határozottan kaptam egy valamilyen élményt, ami alatt ügyesen elrejtették a valóságot.

Ahogy megláttam a nyakig álcázott BMW M2-est a kifutón, toporogni kezdtem, mint valami gyerek az édességboltban. Hohó, itt jó fajta veretés lesz, kérem! Kagylóülések, ötpontos biztonsági övek, 460 lóerő és egy üres kifutó, ez kell nekem! De ez az M2 sokkal több kütyüvel volt felszerelve, mint amit én szeretek látni egy autóban. Össze sem tudtam számolni, hány kamera figyelt rám a műszerfalról és mire feleszmélhettem volna, egy VR szemüveg landolt a fejemen.

Bezártak egy kalitkába a jövő év egyik legnagyobb durranásának szánt autóban. Vagyis, amit látni fogok, az nem élő kép lesz. Ez a BMW M Mixed Reality, ami kicsit olyan, mint egy álom az álomban. Röviden egy kiterjesztett valóság szimulátor, amiben a hardver egy valódi autó, a kép, amit látunk, virtuális. Vezetni fogok, haladni a kifutó pályán, kanyarodni, benzint égetni. Hogy mit fogok látni? Arra aztán nem számíthattam.

Az új BMW M2 Teljesen új modellként érkezett meg 2022-ben a BMW M2. A 2-es sorozat vadonatúj alapjaira építkezve átalakított karosszériával, szélesített sárvédőkkel, típus specifikus lökhárítókkal mutatkozott be olyan dizájn elemekkel, amilyenekkel más modelleken nem találkozhattunk még. Hosszabb, szélesebb és magasabb is az M240i-nél, a komolyabb technikai tartalom miatt kellett bővíteni a karosszériát is. Motorja az M3 és M4-ben, valamint az X3 M és X4 M modellekben szereplő új soros hathengeres, egy darab turbóval lélegeztetett sportmotor. A 3,0 literes sorhatos 460 lóerős teljesítményre képes az M2-ben, saját hűtőkörrel rendelkezik a hengerfej, a motor- és a váltó olaj, valamint a töltőlevegő hűtő, amit a szívósorba épített vizes intercooler végez. Váltója nyolcfokozatú automata alapáron, de kérhető hatfokozatú kézi szerkezettel is. Elektronikusan vezérelt sport differenciálművel és változtatható keménységű lengéscsillapítással szerelik, összkerékhajtás pedig egyelőre nincs hozzá. Kézivel 4,2, automatával 4,1 másodperc alatt gyorsul fel álló helyzetből 100 km/h-ra, csúcssebessége 285 km/h.

2,6 milliós szemüvegben vezettem



Virtuális valóság szimulátorból ennél komolyabb rendszert jelenleg nem tud felmutatni a kütyüipar. Ebben aztán egyáltalán nem vagyok otthon, de a Varjo XR-3 VR szemüveg, amit a fejemre akasztottak jelenleg 6500 dollárba kerül, ami még a jelenlegi árfolyamon számolva is 2,6 millió forintba kerül. Csak a szemüveg. Az elérhető legnagyobb felbontású kijelzővel szerelik, szem- és kézmozgás érzékelője van, és beépített 3D LiDAR szenzora – ilyet használnak a komolyabb önvezető autók is a környezet feltérképezésére, és ez itt az én fejemre került.

A keretén lévő fehér golyók a műszerfalra erősített kamerák miatt vannak, ezekkel érzékeli a fejmozgásomat. Szóval egészen komoly eszközzel próbáltak meggyőzni arról, hogy ez egy jó szórakozás lesz. A legfontosabb felszerelés viszont a mellettem ülő instruktor volt, aki ezt az egészet kitalálta. Igen, megkérdeztem, hogy szereti-e a munkáját. Azt mondta, hogy nem unatkozik.

Kevésbé vágom hanyatt magamat a kütyüktől, sokkal inkább az olyan mechanikai szerkezetektől, mint a BMW M2. Enélkül nem is lenne M Mixed Reality. Az új sportkocsiban pedig ott a legpotensebb technika, amit a vezetni imádók csak kívánhatnak. 460 lóerős soros hathengeres benzinmotor hosszában beépítve önzáró differenciálművel, hátsókerék-hajtással egy pofátlanul merev karosszériában. Ez ráadásul a tökéletes méret, egy kétajtós kis kupé kőkemény futóművel és egy piszokgyors nyolcfokozatú automatával.

A világ legélethűbb szimulátora

Ültem már egy-két szimulátorban, de a világ egyik legkomolyabb beltéri rendszere – ami épp Zalaegerszegen működik – sem tudja teljesen ugyanazt az élményt adni, amit egy valódi autó vezetése. Lehetetlen. Éppen ezért ígéretes az M Mixed Reality, ami tulajdonképpen nem is szimulátor, hiszen valódi autózás történik CO2 eregetéssel, benzinégetéssel, a Föld öncélú pusztításával együtt. Az igazi autózás ezekkel jár.

Ahogy felvettem a szemüveget és bebootolt a rendszer, ugyanazt láttam, mint előtte szabad szemmel, vagyis egy majdnem élő képet. Óvatosan indultam el a bóják között és fordultam meg az M2-vel, hogy megérkezzek a kiindulási pontra, ahol a móka kezdődik. A látott kép elsötétült és egy pillanat alatt egy számítógépes játékba csöppentem. Egy olyan virtuális térbe, mint bármelyik klasszikus autóversenyzős játék. A nappali világosságból hirtelen sötét lett, egy utópisztikus város fényei vettek körbe, előttem pedig megjelent egy start vonal és indult a visszaszámlálás.

Majd nyílt a kapu és kezdődhetett a játék(?). Ez egy versenypálya, persze csak egy elnyújtott nyolcas, amekkora a kifutón kifért. Menet közben itt-ott falak ugrottak elém a pályán, máshol plusz pontok bukkantak fel és a kép valami elképesztően részletes volt, akárcsak a vezetési élmény. Hiszen ez a valóság!

Éreztem az M2 rezgéseit, ahogy a sorhatos motor bizsergése átjárja a padlólemezt, a kormányt, az ülést. Az a fajta rezonancia ez, amit csak a BMW M-es sorhatosa tud játszani, mintha húrokat pengetne a padlólemezen az autó teljes hosszában. Nem csak láttam, éreztem, ahogy mozog! Ez az autó mocskosul él, hiába a kijelző a szemem előtt, pontosan éreztem, mikor csúszott meg a visszafordító utáni balos áttörésben.

Mentem még egyet, tempósabban, ugyanaz, de még határozottabban, ez az autó fergetegesnek tűnik! Tempót mentünk, instruktorom nem volt szívbajos és rendes kigyorsításokat hagyott, ha baj van, ő úgyis rá tudott volna ugrani a saját fékpedáljára. A kép azonban kicsit más, a sebességérzet kevésbé volt meg benne, fizikailag jobban éreztem a gyorsulást. A virtuális tér mókás, végülis jó szórakozás és működött, megvolt az összhang és a látványvilág is komoly. De én még így nem könyörögtem senkinek, hogy had menjek úgy egy kört, hogy tényleg látom, amit látni kel! De ezt még nem lehetett az M2-vel, pedig biztos hogy oda-vissza végigrohantam volna utána a kifutót a boldogságtól.

Mire jó mindez?

Ebben a formában nehéz elképzelni, hogy valaha is viszont fogjuk látni a rendszert. Egy komplett virtuális térben autózni, miközben valódi pályán vezetünk, nem tűnik nagy élvezetnek, pláne ami működik kis pályán egyedül, arra nagy pályán kevés az esély még úgy is, hogy esetleg mások online csatlakoznak be a versenybe. Pláne nekik pontosan ugyanarra a pályára van szükségük, ha a világ másik felén vannak, akkor is. Ezt az elméletet még sokáig lehetne boncolgatni.

Ha viszont kivesszük az egyenletből a virtuális teret és marad a szemüveg, amiben a valós képet kiterjesztett információkkal látjuk, sokat adhat hozzá egy autóversenyhez. Megvalósulhat az, amit például a Mario Kartból is ismerünk. A szemüvegben látott képen megjelenhetnek plusz pontok a pályán, vagy épp váratlan akadályok, de elektromos versenyautók estében el tudok képzelni gyorsító vagy lassítással büntető ikonokat is. Emellett segíthet a pályaversenyzés oktatásában is az ideális ívek mutatásával.

Ez egy prototípus, egyelőre nem tudni pontosan, mit szeretne vele kezdeni a BMW, az is lehet, hogy semmi komolyat, de akár meg is jelenhet valamilyen formában a jövőben. Abban viszont megegyezhetünk, hogy ez szórakozás. Más, mint amilyenre a BMW-től számítanák, de ez is egyfajta vezetési élmény, amihez ők elég jól értenek, és a jövőt is szórakozással teli képzelik el.