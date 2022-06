Tegnap a Vezesst képviselve én is ott lehettem a maroknyi újságíró között, akiket a BMW meghívott a debreceni üzem alapkőletételére. Jelenleg az a mintegy 400 hektáros terület, ahol a gyár megépül, egy hatalmas pusztaságnak tűnik a földről letolt termőréteggel, utakkal, parkolókkal, és az eseményre épített sátrakkal. A gyártócsarnokok és kiszolgálólétesítmények valóban idén kezdenek épülni és várhatóan 2024-2025 fordulójára lesznek kész, mert eddig elsősorban a közművek, vezetékek, közúti és vasúti csatlakozási pontok épültek.

Látogatóként nem derült ki számomra, mi adta az esemény apropóját azon kívül, hogy a hasonló volumenű beruházások megvalósításába be szokás iktatni ezt az ünnepélyes pillanatot, de tulajdonképpen mindegy is, melyik napra esik az alapkőletétel.

Audi, Mercedes, BMW

Ami fontos, hogy a harmadik német prémiummárkaként a BMW is gyártóbázist létesít hazánkban egymilliárd euróból, mintegy 400 milliárd forintból. Bizonyára érv volt a BMW döntéshozói számára, hogy az Audi 1992-ben Győr mellett döntött, a Mercedes-Benz pedig 2008-ban Kecskemétet választotta.

Különösebb meglepetések nem érték a hallgatóságot a beszédeket hallgatva a feszesen tartott alapkőletételi ünnepségen. Kiss Orsolya – egykor Kisó – volt az esemény moderátora rózsaszín nadrágkosztümben, aki Hans-Peter Kemsert konferálta fel elsőnek.

Négy beszéd, egy irány

A következő 2,5 évben felépítendő gyár igazgatója többek között arról beszélt, mekkora öröm ilyen remek csapattal dolgoznia. Továbbá, hogy bízik abban, sikeresek lesznek a BMW hátterével, a régiós kultúrával és a megfelelő pozícióban a megfelelő emberekkel. Hans-Peter Kemser 1997-ben csatlakozott a BMW-hez, a tapasztalt szakember a kompakt autókat gyártó lipcsei üzem éléről érkezett Debrecenbe és barátságos embereknek tartja a helyieket.

Debrecen polgármestere, dr. Papp László azt tartotta fontosnak kiemelni a 2018 októberében aláírt együttműködési megállapodás kapcsán, hogy két ritka nehéz év van mögöttük, de valamennyi résztvevő minden erőfeszítést megtett annak érdekében, hogy a gyár felépülhessen, jóllehet szerinte a lehetetlenre vállalkoztak. Beszédét egy frappáns idézettel fűszerezte: akár azt hiszed, hogy képes vagy rá, akár azt, hogy nem, igazad lesz. A város polgármestere szerint a BMW gyárával Debrecen a világ 10 legjobb tőkevonzó képességű városának egyikévé vált.

Dr. Milan Nedeljković, a BMW Csoport termelésért felelős igazgatósági tagja magyarul köszöntötte a megjelenteket, majd a prosperáló közös jövőről beszélt, egy globális cégről erős nemzetközi jelenléttel.

Kitért arra, hogy a debreceni lesz a következő generációs villanyautók első gyártóbázisa a világon az alapjaiban új műszaki alapokra épülő Neue Klasse érkezésével. A gyár teljes egészében mentes lesz a szén-dioxid-kibocsátástól, amibe valószínűleg a CO2-terhelés egy részének ellentételezése is beleértendő. Arról is szót ejtett, hogy Debrecenben épül fel az első BMW iFactory, a cég legmagasabb fokon digitalizált gyártási helyszíne.

Őt Szijjártó Péter külügyminiszter követte. A külügyi és külgazdasági miniszter lendületes beszédéből nekem az maradt meg leginkább, hogy sikerült mintegy két éven át úgy tárgyalnia a feleknek a gyár létesítéséről, hogy ebből semmi nem szivárgott ki.

Abban az időben Oliver Zipse volt a BMW-nél a gyártásért felelős igazgatótanácsi tag, aki egy ideje már az igazgatóság elnöke. A külgazdasági és külügyminiszter kivételes jelentőségű alkalomnak nevezte az alapkőletételt, mérföldkőnek a magyarországi autóipar történetében, amely iparág a magyar gazdaság gerincoszlopa.

Láthatatlanból látható autógyár

Kitért a BMW-vel kapcsolatban emlegetett „láthatatlan autógyárra” is, ami arra a hatalmas árutömegre vonatkozik, amit a BMW a hazánkban működő beszállítói lánctól rendelt, benne 54 céggel és legalább 10 000 foglalkoztatottal. Ez a BMW-gyár láthatatlanból most láthatóvá válik – összegezte az Oroszország által külföldieknek kiadható legrangosabb elismerést, a Barátságért Érdemrendet viselő kormánytag.

Nagy szerencse, hogy legalább egy fotográfus időben exponált és elkészülhetett a becses felvétel az alapkőletételről, mert a szervezők csak akkor eresztették előre a fotósok zömét, amikor az időkapszulák már a helyükön pihentek és a míves fedlap is a helyére került, amely az alapkövet lezárta.

Ezt egy sajtóbeszélgetés követte, ahol nem derült ki, hogy mi a gyártáskezdés csúszásának oka. Korábban azt írtuk erről, hogy 2020-ban a BMW vezetése a magyarországi üzemen kívül más projektek elhalasztásáról is döntött, ami a debreceni építkezési munkálatok lelassulásával járt. Jelenleg nagy felfutás előtt vagyunk, jó 100 ember dolgozik a BMW részéről a gyár előkészítésén, körülbelül 50 ember hazánkban, ennél valamivel többen a müncheni központból.

Neue Klasse, először Amikor a BMW 1972-ben bemutatta az első 5-ös sorozatot, az E12-vel arra az elismertségre építhetett, ami a Neue Klasse autóinak kijárt. Az 1962-től egy évtizeden át gyártott széria autói hozták meg a BMW-nek azt az üzleti sikert, amivel a második világháború után sokáig vergődő márka elindulhatott felfelé. Eredetileg a Neue Klasse(új osztály) autói a kis 700-as és a világháború előtti technikát örökítő, nyolchengeres luxusautó, az 501-es Barokk Angyal közötti űr betöltésére szolgáltak a kínálatban. A verziók neve a motor hengerűrtartalmát jelezte. A BMW 1500, 1600, 1800 és 2000 a középkategóriás autók között élénk, jól vezethető autónak számított a maga korában a 80-130 lóerős motorokkal. A Neue Klasse autói lépcsőshátú limuzinok négy ajtóval illetve a 2000C, a 2000CA és a 2000CS esetében kétajtós kupék. Az 1990 köbcentis motor a limuzinhoz is rendelhető volt, az 1966-ban bemutatott BMW 2000 széles, csíklámpás fényszóróival különbözött a kerek fényszórós, kisebb teljesítményű modellektől. A Neue Klasse autóin belül a BMW 1600 adta az igen sikeres 02-es BMW-k alapját is. Az eredetileg 1600-2 névvel megkülönböztetett sportlimuzin ára és kétajtós karosszériája alapján egy szinttel lejjebbre sorolható a modellrendben, de a 02-es BMW-k fogadtatása még a Neue Klasse autóinál is lelkesebb volt.

2025-től, évi 150 ezres kapacitással

A debreceni létesítmény igen víztakarékos autógyárnak ígérkezik. A BMW jelenleg is az iparág élvonalában van azzal, hogy egy legyártott autójára 2,1 köbméter víz jut, ideértve a gyárban dolgozók zuhanyzását is.

Hivatalosan szinte semmi nem derült ki az itt gyártandó termék(ek)ről azt leszámítva, hogy 2025-ben indul a termelés és két műszakos munkarenddel számolva évente 150 000 autó lesz a hajdúsági üzem kapacitása. Német szaklapok, köztük az Automobilwoche és az Auto Motor und Sport információi szerint a debreceni BMW egy áramvonalas, középméretű lépcsőshátú modell lehet, kvázi egy elektromos 3-as.

Neue Klasse: új osztály, új technika, új helyszín

Annyi biztos, hogy a Neue Klasse egy vagy több autója készül majd itt. A név új osztályt jelent, és arra a termékgenerációra utal, amely meghatározta a BMW talpra állását az 1960-as évektől. Az újkori Neue Klasse autóinak gyártása Debrecenben kezdődik, így az új gyár egyben egy vadonatúj termékgenerációt is gyárt, amely új alapokra épül.

A márka hátsó/összkerekes autóihoz most használt CLAR-padlólemez (Cluster Architecture) plug-in hibridek és villanyautók építésére is alkalmas, de alapvetően belső égésű motorokra kitalált architektúra. A Neue Klasse modulrendszer viszont, az Electric first elvnek megfelelően, elsősorban az elektromos hajtásrendszerek kívánalmait veszi figyelembe, tehát egy belső égésű motorokat is befogadni képes villanyautó-technikaként fogható fel az elektromos hajtást is befogadó mostani padlólemez helyett.

Tehát vélhetően tisztán elektromos hajtású autókat hordoz majd architektúraként a Neue Klasse, amelynek kifejlesztésekor az volt az egyik fő elvárás, hogy akár 100-110 kilowattóra kapacitású akkumulátort is be tudjon fogadni, amilyen az új i7-ben és az egyelőre önálló technikát használó iX-ben van.

Nem lesz akkucsere a Neue Klasse technikával

Különböző akkutípusok befogadására alkalmas modulokra számíthatunk, amivel nagy hatótávot igénylő autók éppúgy kaphatnak adekvát hajtásrendszert, mint a sportos modellek, ideértve az M-es BMW-ket és a szilárdtest-akkumulátorokat.

Fontos, hogy a BMW továbbra sem hisz az akkucsere-állomásokon kicserélhető, szabványosított méretű telepekben. A töltési időveszteség mérséklésére 350 kW-ra ugorhat a töltési teljesítmény a mostani feszültség 800 voltra növelésével. Így az áramerősséget szükségtelen 500 ampernél nagyobbra növelni, amennyivel már 400 volton is kijön az a mintegy 195 kW-os töltési teljesítmény, ami az iX és az i4 csúcsértéke.

Építőkészletként a Neue Klasse sokféle modellsorozat alapját adhatja, széles méretvariációban elképzelhetők modellek az új műszaki alapra, de a BMW valószínűleg középső sorozatait újítja meg vele elsőként.

Villany-X3 és elektromos 3-as Debrecenből?

Hétéves termékciklusokból kiindulva a 3-as és az X3 utódának elektromos verziója lehet a Neue Klasse első két szériaautója, ami egyben azt is jelenti, hogy ezek készülhetnek Debrecenben. Ez merő spekuláció, 2025-ben kiderül, hogy tévedtem-e.

Várhatóan az egyes hajtásláncok a mainál erősebben eltérő karosszériaverzióban léphetnek piacra, tehát a következő 3-as sorozat elektromos és benzines vagy hibrid tagjai jobban különbözhetnek egymástól, mint most az X3 esetében – amiről Frank Weber, az igazgatótanács műszaki fejlesztésekért felelős tagja beszélt egy interjúban.

2025-től az új modulrendszer új villanymotor-generációt hoz magával, a hatodik generációs elektromos hajtáshoz új akkumulátorok tartoznak, amelyek a cellakémiában és az akkuk formátumában is újat ígérnek. Nagyobb energiasűrűségű akkucsomagokra számíthatunk, ami azonos tömeg mellett jobb hatótávot vagy azonos hatótávval könnyebb akkumulátort jelent.

Három év múlva okosabbak leszünk

Meglátjuk, mi és hogyan valósul meg, de reméljük, hogy a Vezess a debreceni BMW-gyár avatóünnepségén is ott lesz, így legkésőbb három év múlva okosabbak leszünk, és kiderül, milyen autó(k) gyártását végzi az átszámítva 400 milliárd forintos beruházással épülő üzem.