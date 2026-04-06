A cseh Ostravában megállított autósnál az alkoholszonda több mint 4 ezrelékes értéket jelzett – egészen pontosan 4,1-et. Ez már bőven az a tartomány, ahol az ember életveszélyes állapotba kerül, gyakran eszméletvesztéssel. Ehhez képest a sofőr teljesen józan benyomást keltett, és határozottan állította: nem ivott alkoholt!

A rendőrök ezért további vizsgálatokat eszközöltek, és kiderült, hogy valóban nem fogyasztott alkoholt az autós. Aztán lassan összeállt a kép: nem a férfi, hanem egy édesség „verte át” a műszert.

A háttérben egy cseh különlegesség, a větrník állt.

A větrník tulajdonképpen egy klasszikus égetett tésztából (choux) készült sütemény, amit karamellás mázzal és gazdag krémmel töltenek meg. Állagra és alapjaira emlékeztet a képviselőfánkra vagy az ekler fánkra, csak jóval „tömörebb” és édesebb.

A trükk a töltelékben rejlik: egyes változatoknál a krémbe rumaroma vagy akár valódi rum is kerülhet, ami bár nem számít jelentős alkoholtartalomnak, a szonda mégis képes érzékelni a frissen elfogyasztott édességből származó gőzöket a szájüregben. Ez okozhatta a teljesen irreális, 4 ezrelék feletti értéket.

A větrník alapvetően cseh desszert, de nem teljesen ismeretlen nálunk sem. Magyar cukrászdákban néhol találkozni vele ezen a néven.

Az eset jól mutatja, hogy az alkoholszondák ugyan rendkívül hasznos eszközök, de bizonyos helyzetekben – például frissen fogyasztott, aromás vagy alkoholos összetevőt tartalmazó ételek után – félrevezető eredményt adhatnak. Éppen ezért a hatóságok ilyen esetekben mindig többféle ellenőrzési módszert alkalmaznak.

Ittas vezetés Magyarországon A zéró tolerancia elve alapján minden olyan gépjárművezetőt felelősségre kell vonni, akinek a szervezetéből alkohol vagy alkohol-maradványérték mutatható ki. Azon gépjárművezetők esetében, akiknek a szervezetében 0,25 mg/l (tüdőből fújt) levegő etilalkohol-koncentrációnál kisebb, vagy 0,50 g/l (vénás verőérből vett) véralkohol-koncentrációnál kevesebb alkohol mutatható ki, a vezetési jogosultságuktól nem feltétlenül kell megfosztani, viszont közigazgatási eljárásban fix pénzbírsággal, és fix közlekedés-előéleti pontok kiszabásával kell büntetni. Vezetői engedélyüket (jogosítványukat) azonban tőlük is bevonhatja a (szabálysértési) hatóság, amennyiben a közlekedés-előéleti pontszámok elérik az aktuális határt, amely jelenleg 18 pont. Ezeket a pontokat minden más – közlekedési szabályszegéssel – össze lehet gyűjteni, és ezek összevonásra kerülnek.

Az ostravai történet végül szerencsésen zárult: a rendőrök elengedték a sofőrt, és még kellemes húsvéti ünnepeket is kívántak neki – talán azzal a nem hivatalos tanáccsal együtt, hogy vezetés előtt inkább óvatosan bánjon az édességekkel is.

