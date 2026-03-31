2022 óta erősíti a Manchester City csapatát Erling Haaland. A norvég játékos valósággal berúgta az angol bajnokság ajtaját, rekordokat döntögetően sok gólt rúgott, formája pedig napjainkban sem hagy sok kívánnivalót maga után. Szolgálatait meg is fizetik, heti 500 ezer fontos (221 millió forintos) fizetésével a Premier League egyik legjobban kereső focistája.

Ebből a pénzből azért már telik erre-arra. Több más világsztár futballistához hasonlóan Haaland is kedveli a jó autókat, tavaly például egy Bugatti Tourbillont szerzett be a norvég. Gyűjteménye ezen felül tartalmaz még Rolls-Royce Cullinant, Porsche 911 GT3 RS-t és Ferrari Monza SP2-t is.

Ehhez a sorhoz csatlakozott most egy Mercedes-Maybach S680 is, de abból sem egy alapdarab. Haaland ugyanis megszerzett egyet abból a 150 példányos szériából, melyet Maybach by Virgil Abloh-nak hívnak. Az autót a 2021-ben, 41 évesen elhunyt filantróp formatervező és építésszel közösen kezdték el tervezni, de a tragédia után a Daimler már egyedül fejezte be a projektet.

Annak idején nem hozták nyilvánosságra, hogy a 612 lóerős V12-es motorral szerelt luxusgép mennyit kóstál, azonban az Auto Motor und Sport infói szerint biztosan nem jelent gondot, hogy Haaland kicsengesse a vételárat. Mint írják, a jármű legutolsó ismert ára 400 ezer font (176,8 millió forint) volt, ennyit szűk egy hét alatt összefocizik a Szoboszlai Dominikkal, korábban együtt játszó, a Liverpool magyarjával máig jóban lévő játékos.

