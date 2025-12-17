Az autózás sztratoszférájában olyan modellek tanyáznak mint a Ferrari Monza SP2. Ritkább annál, hogy valaha lássunk ilyet, a vezetése kiválasztott, és kitartó milliárdosok kiváltsága, pályán driftelni ezekkel pedig vakmerőséget és profizmust kíván. Mert hibák mindig történnek, és ezekhez a gépekhez nem lehet leakasztani egy új sárvédőt a bontóból.

Japánban ebből a ritkaságból rögtön kettő is aszfaltra került a világ egyik legérdekesebb versenypályáján.

A japán Magarigawa Club egyértelműen kiemelkedik a világ legújabb versenypályái közül. Brutális szintkülönbségeivel és elnyújtott, tempós kanyarjaival inkább hasonlít egy Forza játékból ismert fiktív aszfaltcsíkra, mint bármire, amit az elmúlt 25 évben versenyzésre terveztek. Ez a pálya szolgáltatta a tökéletes színpadot a hónap elején megrendezett Bososai autós találkozónak.

A fesztivál hemzsegett a kilinccsel előre közlekedő szuperautóktól és ritka hiperautóktól, de az esemény abszolút csúcspontja – és egyben legneccesebb pillanata – két Ferrari Monza SP2 tandem driftje volt, ami majdnem nagyon csúnya véget ért.

Ebből a kocsiból csupán 500 darab készül, a V12-es, 6,5 literes motorral szerelt, 808 lóerős szörnyeteg ára nagyjából 1,8-2 milliárd forint.

A két tető nélküli, V12-es szörnyeteget üldözéses, “lead-and-follow” stílusú drift közben videózták le, a felvételeket pedig a Formula Drift Japan bajnoka, Hokuto Matsuyama osztotta meg az Instagramon. A videón jól látszik, ahogy az elöl haladó piros SP2 túlvállalja magát, és keresztben áll meg a pályán.

A hátul jövő autóból – egy sárga betétes, fekete SP1-ből – készített belső felvételen látszik igazán a dráma: a pilóta csúszás közben kénytelen korrigálni, hogy éppen csak elkerülje a pályán keresztbe fordult társát.

Egy másik körben a két Ferrari pilótája már hiba nélkül, tisztán fűzte össze ugyanazokat a kanyarokat. Ezúttal a két 812 Superfast alapokra épülő speedster kicsit nagyobb követési távolságot tartott egymástól, így sikerült dráma és kár nélkül lehozni a mutatványt.