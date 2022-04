Nem kapsz ma ennél fényűzőbb Mercedest

Maybach by Virgil Abloh: csak így nevezik azt a minden földi jóval felszerelt Mercedes-Maybach S680 típust, amelyen keresztül a világ százötven szerencsés gyűjtője ismerheti meg a 41 éves korában elhunyt filantróp formatervező és építész, Virgil Abloh hagyatékát.

A kéttónusú fényezés magától értetődő a Maybachnál, de ez a fekete/homokszín párosítás egyedi – arról nem is beszélve, hogy emlékeztet arra a kooperációra, amelyet Abloh halálakor mutatott be a Daimler. A színkombináció a beltérben is visszatér, sőt, a speciális óriáslimuzinnal párhuzamosan bemutatott divatkollekció darabjait is homokszínben mutatták be.

A hátsó középkonzolt, a hátsó párnázatot, fejtámaszokat és küszöböket a Maybach és Virgil Abloh logói díszítik. Ezek a logók köszönnek vissza az autóhoz mellékelt ponyván is.

A vásárlók egy homokszín nappabőrbe csomagolt fadobozkát is kapnak: ebben megtalálható autójuk 1:18 léptékű makettje, a két indítókulcs, valamint egy karabiner.

A különleges S680-asból mindössze 150 darab készül, az árat nem hozta nyilvánosságra a cég.

