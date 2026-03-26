A központi kormány hivatalos álláspontja szerint országos benzin- és dízelhiány nincs Indiában, a készletek elegendők, a kutaknak normálisan kellene működniük, és a rohamot főleg pletykák, a nyugat-ázsiai háborús feszültség, valamint az esetleges áremelésektől való félelem hajtotta fel.

Ahogy az ilyen esetben lenni szokott, lokálisan mégis kialakul hiány, pont a tömeges felvásárlás miatt. Tehát klasszikus, egész Indiára kiterjedő üzemanyaghiányról nincs szó: inkább több helyen egyszerre jelentkező, helyi szinten viszont érezhető kaotikus állapotról.

A helyi hatóságok most klasszikus válságkezeléssel próbálják elfojtani a rohamot: nyugalomra intik a lakosságot, figyelik a készleteket, fellépnek a felhalmozás és a feketézés ellen, sőt egyes térségekben már hivatalos korlátozást is bevezettek. Kolhapurban március 31-ig felső határt szabtak a tankolásnak, Gujaratban korlátozták a kannás kiadást, Telanganában pedig plusz tartálykocsikat és pufferkészletet mozgósítottak.

A rendőrség fokozta a jelenlétet a kutaknál a sorok és a forgalmi káosz miatt, Butiboriban pedig 1900 liter illegálisan felhalmozott dízelt foglaltak le és két embert őrizetbe vettek.

Nagpur és környéke látványos gócpont, mert ott a pánikvásárlás a normál keresletet pillanatok alatt felülmúlta. Több mint 24 kút kifogyott vagy ideiglenesen bezárt, és egyes töltőállomások már ad hoc korlátozásokat vezettek be: kétkerekűeknek jellemzően csak 100–200 rúpiányi, autóknak 1000 rúpiányi tankolást engedtek. Emellett a helyi buszosok már tényleges dízelbeszerzési gondokról beszéltek. – írja a The Times of India.