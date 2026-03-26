Lopott járművet egészben eladni szinte lehetetlen lebukás nélkül, mivel a papírokból hamar kiderül, hogy valami nincs rendben, ráadásul a rendőrök is be tudják azonosítani a bejelentett, lopott járművet rendszám alapján. Különösen igaz ez, ha egy nagy értékű gépről van szó, aminek mindenki utána fordul.

Az Egyesült Államokban ezt egy belsős emberrel tudta kiküszöbölni az a bűnszervezet, amely 65 luxusautót lopott el, majd értékesített az elmúlt egy évben. A tégla a Pennsylvania állami közlekedési hatóság tagjaként jogosult volt a törzskönv helyi megfelelőjének kiállítására, és a nyilvántartási rendszer kezelésére. A hatóságok szerint a bejelentett lopott autók státuszát módosította, majd új, hamis papírokat állított ki nekik, amelyek alapján azok tiszta előéletűnek tűnhettek, így pedig a bűnbanda már könnyen értékesíthette őket a piacon. A belső segítőt már letartóztatták, vád ellene hivatali visszaélés, okirathamisítás, sikkasztás.

Az illetékes ügyész jelentése szerint az elmúlt egy évben összesen 65 olyan autót találtak, amelynek hamis papírjait ez a gyanúsított állította ki; az autók becsült összértéke meghaladja a 3,8 millió dollárt (1,3 milliárd forintot). A hatóságok szerint olyan értékes autókról van szó, mint például egy gyönyörű Ferrari Portofino, több M3-as BMW vagy a 6,2 literes V8-as amerikai tank, a Cadillac Escalade sport.

A hatóságok szerint vannak olyan vásárlók, akik tudatosan vásároltak lopott autót, de mi van az átvert ügyfelekkel, akik csak egy jó kocsira vágytak?

Ezeknek a vásárlóknak rossz hír, hogy autójukat lefoglalhatják, és visszavihetik az eredeti tulajnak, alapvetően kártérítés nélkül, mivel sem az állam, sem a biztosítók nem fizetnek olyan autóért, ami hivatalosan nem is volt az övék. A Carscoops szerint ilyen esetben az eladó csalás miatti beperelése lehet az utolsó mentsvár, amivel viszontláthatják pénzüket, de ez sem olyan egyszerű.

Korábban beszámoltunk egy ehhez nagyon hasonló esetről, amikor egy amerikai férfi Audiját foglalta le a rendőrség, mivel az a tiszta papírok ellenére lopott volt. Akkor a férfi pert nyert a hamis Audit eladó autókereskedéssel szemben, az viszont nem fizette ki a kártérítést, ráadásul fellebbezett az ítélettel szemben, így amíg a tárgyalások zajlanak, a tulaj autó és pénz nélkül maradt.

Bár Magyarországon lakosságarányosan kevesebb autólopás történik, mint az Egyesült Államokban, de itthon is fel-fel bukkannak a különböző esetek. Ilyen volt, amikor egy család kereskedésből vett kocsiját foglalták le a rendőrök, pedig ők abban a hitben éltek, hogy minden rendben van. Akkor a kereskedés semmilyen választ, segítséget nem nyújtott az átvert családnak, így nekik is csak a drága, akár évekig húzódó pereskedés opciója maradhatott, és a legrosszabb az egészben, hogy ezek a károsultak semmit sem tettek rosszul, mégis nekik fájhat ez a legjobban.

A cikk szerzője Takács Hunor