Lopott járművet egészben eladni szinte lehetetlen lebukás nélkül, mivel a papírokból hamar kiderül, hogy valami nincs rendben, ráadásul a rendőrök is be tudják azonosítani a bejelentett, lopott járművet rendszám alapján. Különösen igaz ez, ha egy nagy értékű gépről van szó, aminek mindenki utána fordul.

Az Egyesült Államokban ezt egy belsős emberrel tudta kiküszöbölni az a bűnszervezet, amely 65 luxusautót lopott el, majd értékesített az elmúlt egy évben. A tégla a Pennsylvania állami közlekedési hatóság tagjaként jogosult volt a törzskönv helyi megfelelőjének kiállítására, és a nyilvántartási rendszer kezelésére. A hatóságok szerint a bejelentett lopott autók státuszát módosította, majd új, hamis papírokat állított ki nekik, amelyek alapján azok tiszta előéletűnek tűnhettek, így pedig a bűnbanda már könnyen értékesíthette őket a piacon. A belső segítőt már letartóztatták, vád ellene hivatali visszaélés, okirathamisítás, sikkasztás.

Tudtán kívül vett lopott autót, nem akar fizetni a kereskedés
Hiába ítéltek 1,5 millió forintnyi kártérítést egy…

Az illetékes ügyész jelentése szerint az elmúlt egy évben összesen 65 olyan autót találtak, amelynek hamis papírjait ez a gyanúsított állította ki; az autók becsült összértéke meghaladja a 3,8 millió dollárt (1,3 milliárd forintot). A hatóságok szerint olyan értékes autókról van szó, mint például egy gyönyörű Ferrari Portofino, több M3-as BMW vagy a 6,2 literes V8-as amerikai tank, a Cadillac Escalade sport.

A hatóságok szerint vannak olyan vásárlók, akik tudatosan vásároltak lopott autót, de mi van az átvert ügyfelekkel, akik csak egy jó kocsira vágytak?

Ezeknek a vásárlóknak rossz hír, hogy autójukat lefoglalhatják, és visszavihetik az eredeti tulajnak, alapvetően kártérítés nélkül, mivel sem az állam, sem a biztosítók nem fizetnek olyan autóért, ami hivatalosan nem is volt az övék. A Carscoops szerint ilyen esetben az eladó csalás miatti beperelése lehet az utolsó mentsvár, amivel viszontláthatják pénzüket, de ez sem olyan egyszerű.

Különleges lopott autót fogtak a magyar határon
Szeptember 21-én próbálta elhagyni az országot egy…

Korábban beszámoltunk egy ehhez nagyon hasonló esetről, amikor egy amerikai férfi Audiját foglalta le a rendőrség, mivel az a tiszta papírok ellenére lopott volt. Akkor a férfi pert nyert a hamis Audit eladó autókereskedéssel szemben, az viszont nem fizette ki a kártérítést, ráadásul fellebbezett az ítélettel szemben, így amíg a tárgyalások zajlanak, a tulaj autó és pénz nélkül maradt.

Bár Magyarországon lakosságarányosan kevesebb autólopás történik, mint az Egyesült Államokban, de itthon is fel-fel bukkannak a különböző esetek. Ilyen volt, amikor egy család kereskedésből vett kocsiját foglalták le a rendőrök, pedig ők abban a hitben éltek, hogy minden rendben van. Akkor a kereskedés semmilyen választ, segítséget nem nyújtott az átvert családnak, így nekik is csak a drága, akár évekig húzódó pereskedés opciója maradhatott, és a legrosszabb az egészben, hogy ezek a károsultak semmit sem tettek rosszul, mégis nekik fájhat ez a legjobban.

A cikk szerzője Takács Hunor

Itt a friss lista: ezeket az autókat lopják itthon
Mellettük az Opelek és a Volkswagenek is elöl vannak azon a…