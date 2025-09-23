A német rendszámú sportkocsival egy német férfi jelentkezett kilépésre, a rendőrök ösztönei azonban azt súgták, érdemes ellenőrizni az autó adatait.

Hamar kiderült, hogy a Corvette lopott, a német hatóságok adtak ki rá körözést. A rendőrség szerint közel 40 millió forint értékű sportkocsit a szegedi kapitányság nyomozói lefoglalták.

A nyolcadik generációs Corvette különlegessége, hogy középmotorossá tervezték át. Az új elrendezésnek köszönhetően központi dekorációs elemmé avanzsálhatott a hagyományosan nyolchengeres erőforrás, amelyet ablak alatt tettek közszemlére.

A bemutatásakor újnak számító, 6,2 literes, V8-as szívómotor legnagyobb teljesítménye 495 LE, a maximális nyomaték 637 Nm. Az autóról itt írtunk részletesen: