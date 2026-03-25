2024-ben mutatkozott be a Ferrari legújabb 12 hengeres modellje, a 12Cilindri. Az autó, melyet a Vezess is kipróbálhatott, 2,9 másodperc alatt gyorsul álló helyzetből 100 km/órára. Van is, ami rakétaként indítsa az olasz sportkocsit: 6,5 literes V12-ese 830 lóerő és 678 Nm leadására képes, a vágtának pedig valahol 340 km/óra fölött van vége.

Nemrég azonban kiderült, hogy gyártásába hiba csúszott. Mielőtt szívükhöz kapnának a tulajdonosok, a probléma nem életbe vágóan komoly, ám ahhoz elég kellemetlen, hogy visszahívást rendeljenek el. A hibára maga a Ferrari jött rá: felfedezték, hogy 80 darab, az amerikai piacra eladott 12 Cilindri olyan sötétített üveget kapott, mely nem felel meg az NHTSA, vagyis a helyi közlekedési hatóság szabályainak. A Ferrarik oldalablakai és hátsó szélvédője a külső fény 70 százalékát engedik csak be, ez pedig már negatív hatással van a sofőr látására az ottani szabályok szerint.

Az érintett autók bő egy év alatt, 2024. október 4. és 2025. november 24. között készültek, azaz elég sokáig nem derült ki a probléma. A Ferrari természetesen ingyen cseréli a problémás alkatrészeket az autókon – a tulajdonosok pedig bánkódhatnak, hogy autójuk üvegezése kevésbe lesz sötét, mint korábban.