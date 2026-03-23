Az iráni háború március elejei kirobbanása óta a Forradalmi Gárda lezárva tartja a Hormuzi-szorost, így az öbölországok térsége hajóval elérhetetlenné vált. A helyzet pedig nem csak az olajexportot, de a régióban nagy népszerűségnek örvendő luxusautók importját is jelentősen megnehezíti.

A Reuters megkeresésére a Ferrari a múlt hét végén azt nyilatkozta: „Jelen helyzetben ideiglenesen felfüggesztettük a térségbe irányuló kiszállításokat, csak néhányat tudunk megvalósítani, repülőgéppel.” Ezen túl a Maserati is leállította a szállításait, és bizonytalan a tekintetben, meddig is maradhatnak luxusautók nélkül Dubaj, Katar, Kuvait stb. országok lakói: „A helyzet javulásáig és a szállítás teljes biztonság melletti újraindításáig.”

A térségben továbbra is gyakran előfordulnak iráni rakétatámadások is, ez pedig a légiközlekedés feltételeit is nagyban megnehezítheti.

A Ferrarinak azért fájhat különösen a kialakult helyzet, mert már 2025-ben is kevesebb autót tudtak eladni 2024-hez képest. Ez a kínai piacon látott visszaesésnek köszönhető, ahol a vásárlók egy része kiábrándult az európai prémium- és luxusmárkákból, másokat a társadalmi nyomás tántorított el, és inkább az olcsóbb, hazai elektromos autóik felé fordultak. A kínai visszaesés egyébként legtöbb európai gyártót érinti.

Ezt a csökkenést a Ferrarinál többek között a Közel-Keleten való növekedéssel tudta valamelyest kompenzálni. 2025-ben például 626 autót értékesített a térségben, ami eladásaik 4,6% százalékát jelentette, míg egy évvel korábban csak 479 autót adtak el ugyanott. Az öbölországokbanfennálló háborús helyzet tehát érezhető veszteséget jelenthet a Ferrari idei költségvetésében, de nem lennénk meglepve, ha hasonló jelentések futnának be a Lamborghinitől, Porschétől és további autógyártóktól a közeljövőben.

