A 2004-es Forma-1-es szezon a Ferrari legdominánsabb éve volt, a schumacheri aranykor csúcsa, egyben zárása is.

A maranellói csapat az előző évben épp a Ferrari dominanciáját tompítani hivatott, már a 8. helyig díjazó pontrendszerben is 262 egységet gyűjtött, többet, mint a konstruktőri 2. és 3. együtt (BAR-Honda: 116 p., Renault: 108 p.). A vörös autók 15 futamot nyertek a 18-ból, Michael Schumacher egyedül 13-at. A Scuderia fölénye akkora volt, hogy Schumacher és Rubens Barrichello hungaroringi kettős győzelmével már augusztus közepén, a Magyar Nagydíjon bebiztosították a (zsinórban hatodik) konstruktőri bajnoki címüket, míg a német a következő fordulón, Belgiumban megszerezte új rekordot jelentő, az olaszokkal sorozatban ötödik, összesen hetedik bajnoki címét.

A hungaroringi siker örök emlék a Ferrari számára, olyannyira, hogy 2023-ban bejelentették, egy igen limitált, ötdarabos sportkocsiszériát készítenek a 20. évfordulóra.

Ez lett a 296 GTB Assetto Fiorano Hungaroring Edition, melyet kizárólag a leghűségesebb magyarországi Ferrari-ügyfeleknek kínáltak eladásra.

A külsőn a Rosso Formula 1 vörösét és a Bianco King fehérjét kombinálták, utalva az akkori versenyautó festésére, a csomagtartó – ne feledjük, itt elöl van! – élére a bajnoki címet jelző 1-es került. A Hungaroring sziluettje és a magyar zászló hímzésként felkerült a versenyülések fejtámlájára, műszerfalon és a küszöbökön elhelyezett plaketteken pedig felirat emlékeztet a diadalra.

A különleges kiadás egyébként a versenypályára konfigurált Assetto Fiorano csomaggal felszerel változat, a pakk könnyebb, nagyobb leszorítóerőt biztosít, és szénszálas felniken speciális abroncsokat ad, melyeket Multimatic lengéscsillapítók nyomnak az aszfaltra. Kell is ez, hiszen a 3 literes, ikerturbós, 663 lóerős V6-os és a 167 lóerős villanymotor együttesen 819 lóerős rendszerteljesítményt nyújt.

Az első Magyarországon eladott példány máris a piacra került, gyakorlatilag vadonatúj állapotban, minden kiegészítőjével és papírjival 341 km-es futással kínálja hamarosan árverésre az RM Sotheby’s. A leütési árat előzetesen 300 és 500 ezer euró (117-194 millió Ft) közé becsülik.