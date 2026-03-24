Budapest közlekedése régóta nem a nyugalom szigete, ezt pedig most már nemcsak számokkal, hanem élménnyé formálva is az arcunkba tolják.

A globális közlekedési adatelemző cég, az INRIX 2025-ös jelentése szerint a főváros sofőrjei átlagosan 58 órát vesztegeltek autóban ülve egyetlen év alatt. Ráadásul ez az adat még romlott is, ugyanis 5 százalékkal magasabb, mint egy évvel korábban.

A statisztikák önmagukban persze nem ütnek akkorát. Mindenki tudja, hogy dugó van, mindenki panaszkodik rá, aztán másnap mégis beül az autóba. A taxis és futárszolgálat Bolt viszont rájött, hogy ez groteszk módon szórakoztató is. Így született meg a Car Ownership Simulator, (autótulajdonos-szimulátor) egy böngészőből futó játék, ami lényegében a városi ingázás legidegesítőbb pillanatait gyúrja össze egy interaktív élménnyé.

Mi is ránéztünk a játékra, és elég gyorsan leesett, hogy tulajdonképpen ugyanazt kapjuk, amit a mindennapokban is: araszolunk a városban, bénázunk a párhuzamos parkolással, lemossuk az autót, hogy két perc múlva újra megtámadja a „légi áldás”, miközben a tankolásnál folyik el a pénzünk. Pont ezek azok a helyzetek, amelyek miatt egyre többen tesszük fel a kérdést, hogy tényleg szükség van-e saját járműre a nagyvárosokban.

A kampány üzenete kellemetlenül egyértelmű: az autótartás drága és idegőrlő, valamint sokszor jóval több kompromisszummal jár, mint amennyit elsőre bevállalnánk. A Bolt persze nem jótékonysági alapon világosít fel, hiszen nyilvánvaló érdekük, hogy alternatív megoldások felé tereljék az embereket: tömegközlekedés, rollerek és taxik (főleg persze maguk felé) – olyan mix, ahol csak akkor használod a közlekedési eszközt, amikor tényleg kell.

Ugyanakkor attól, hogy van mögötte üzleti érdek, még nem lesz kevésbé igaz az alapállítás. Aki rendszeresen közlekedik Budapesten autóval, annak a problémákat felesleges is magyarázni. A Car Ownership Simulator pont ezért működik. Nem akar forradalmat csinálni vagy megváltani a közlekedést, egyszerűen görbe tükröt tart, és közben kineveti a bevett szokásainkat. Ez a fajta önirónia sokkal jobban betalál, mint bármilyen száraz elemzés. Legközelebb, amikor elindulsz otthonról, lehet, hogy eszedbe jut: tényleg megéri újabb órákat beletenni az ingázásba?