A fenti kérdésre kereste a választ egy, az Egyesült Királyságban, 1000 járművezető megkérdezésével készült felmérés. Az eredmény valamelyest meglepő lehet: a válaszadók csaknem fele – egész pontosan 48 százaléka – azt válaszolta, azzal, hogy autós játékokkal, szimulátorokkal töltik a szabadidejüket, jobb sofőröknek tartják magukat azoknál, akik nem így tesznek.

Tapasztalataik szerint a virtuális világ segített nekik abban, hogy gyorsabb reakcióidővel és biztonságosabban vegyenek részt a közúti közlekedésben. Abban is biztos a megkérdezettek 50 százaléka, hogy ez a gyakorlati vizsgán is előnyt jelentett. Ezzel együtt nemcsak azt állítják, hogy a játékok az általános útismeretet és a potenciális veszélyhelyzetek felismerését is javították, de azokban a sofőrök háromnegyede több izgalommal találkozott, mint a valóságban.

„Nyilvánvaló, hogy a tervezésnél a szórakoztatásnak és a funkcionalitásnak egyaránt hangsúlyosnak kell lennie” – nyilatkozta a Sunnak a kutatást készíttető Hyundai szóvivője. „A játékosok egyharmada elismerte, hogy a virtuális játékok azt is befolyásolták, milyen modellt válasszanak.”

A tanulmány szerint a válaszadók közel kétharmada említi egy lapon a videojátékokat a vezetéssel. Főként olyan szempontokban találtak hasonlóságokat, mint a kormányzás, a kanyarodás és a sebességváltás. Ugyanakkor csak a negyedük gondolja úgy, hogy a szimulátorprogramok hangzása a valóságot tükrözi – pedig ezt a megkérdezettek több mint háromnegyede tartja fontosnak, míg a 30 százalékuknál a vezetési élmény a fő prioritás.